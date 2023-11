Wochenende des offenen Ateliers

Vom 17. bis zum 19. November öffnet das Atelier Frankfurt seine Türen für Besucherinnen und Besucher. Auf sechs Stockwerken können die Werke von über 220 Kunstschaffenden begutachtet werden.

Open Studios 2023: Ausstellungen, Installationen und Videokunst

Info

Atelier Frankfurt

Schwedlerstraße 1-5



Open Studios – Öffnungszeiten:

Freitag, 17. November, 18-22 Uhr

Samstag, 18. November, 14-19 Uhr

Sonntag, 19. November, 14-19 Uhr



Eintritt: 4 Euro



Das vollständige Programm finden Sie hier.



Ein Wochenende, sechs Stockwerke, 140 Ateliers und über 220 Künstlerinnen, Künstler und Kreative – das versprechen die Open Studios im Atelier Frankfurt vom 17. bis zum 19. November 2023. Neben einem Einblick in die Arbeitswelt von zeitgenössischen Kunstschaffenden und Kreativen unterschiedlicher Disziplinen erwartet Besucherinnen und Besucher ein buntes Rahmenprogramm.Im Erdgeschoss des Ateliers finden das ganze Wochenende über Ausstellungen, Installationen und Videokunst statt: Los geht es am Freitagabend um 18 Uhr mit der Ausstellungseröffnung und Performance von „Away“, die in Kooperation mit dem Offenbacher Kunstverein Mañana Bold entstanden ist. Consuelo Arévalo, Anastasia Bogomolova und Maxi Lorenz beschäftigen sich in ihrer Arbeit gleichzeitig mit Rückzug und dem Versuch, Präsenz zu wahren. Dazu schaffen sie assoziative Räume aus haptischen Oberflächen.„Away“ sowie die intermediale Ausstellung „Raus“ von Studierenden des Masterstudiengangs Performative Künste in sozialen Feldern der Frankfurt University of Applied Sciences werden von Freitag bis Samstag immer wieder aufgeführt. Daneben gibt es weitere Ausstellungen, Schauspiel- oder Tanzperformances sowie Graffiti -Workshops und vieles mehr. Im sechsten Obergeschoss können im sogenannten „Barcours“ Musik und Drinks genossen werden.Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt: Die „Kantine“ ist seit 2016 Treffpunkt, nicht nur für Kunstschaffende und Kreative des Hauses, sondern auch für die Besucherinnen und Besucher des Ateliers. Auch bei den Open Studios kümmert sie sich um die kulinarische Verpflegung der Gäste mit Rezepten aus der Streetfood-Szene, frisch gekocht mit Produkten aus der Region.