Sommerwochenende voller Kunst und Kultur

Mit einer Fläche von über 11 000 Quadratmetern bietet das Atelier Frankfurt Platz für zahlreiche Kunstschaffende. Diese öffnen am Wochenende die Türen zu ihren Ateliers; dazu gibt es ein vielseitiges Programm mit Live-Musik und Performances.

Was passiert eigentlich hinter den Türen von Hessens größtem Kunstzentrum, dem Atelier Frankfurt? Einblick erhalten Besucherinnen und Besucher jetzt am Wochenende, 15. bis 17. Juli, wenn die dritte Ausgabe von „Open AteliAIR“ stattfindet. Drei Tage lang öffnen über 80 Kunstschaffende unterschiedlichster Disziplinen ihre Ateliers und zeigen ihre Arbeiten.Ursprünglich als neues Konzept entwickelt, um auch in Pandemiezeiten eine coronakonforme Alternative zu den „Open Studios“ anbieten zu können, die jährlich im Winter stattfinden, hat sich das Konzept laut dem Veranstalter inzwischen etabliert. Das diesjährige Programm verteilt sich auf den sechs Stockwerken und im Innenhof; neben Ausstellungen soll es ein buntes Rahmenprogramm aus Videokunst, Performances, Live-Musik und DJs geben. Die Kantine des Ateliers versorgt die Gäste mit Kaffee und Kuchen, Getränken und Gegrilltem.Beginn ist am Freitag um 18 Uhr, ab 21 Uhr spielt das Musik-Trio Oriental Tropical gemeinsam mit dem aus Istanbul stammenden Musiker Baba Çay im Innenhof. Am Samstag ist das Afroton Percussion Ensemble mit Musikern und Tänzern zu Gast. Den musikalischen Abschluss bilden Perkussionist Max Gärtner und der Musiker und Musikproduzent Kabuki, die ihr neustes Projekt ‚Uncommon Dialogue“ vorstellen. Dabei kommt ein Instrumentenpark bestehend aus Modularem Synthesizer, Marimba und diverses Schlagwerk zum Einsatz. Mehr zum Programm gibt es hier.