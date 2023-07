Buchpremiere von Krimiautor Daniel Holbe stilecht

The Place to be

„Holidays“ am Kunstverein Familie Montez

Auch in diesem Sommer ist der Platz vorm Kunstverein Familie Montez the place to be. Am Freitag beginnt das Festival, das an fünf Wochenende DJ und Livemusik anbietet. Und das bei freiem Eintritt.

Text: Detlef Kinsler / Foto: Red