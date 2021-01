Gefühlvoll und durchdringend

Nach Tarq Bowen, Hattie Erawan und Robert J. Hunter ist Tigisti am Montag der vierte Gast im noch neuen Online-Talkformat „9 PM Artists Talk“ auf Instagram. Die Reihe ist ein Kooperation von Gregor Praml („The LOKAL Listener“) und Christian Richter („Sugar Mama Sessions“).

„Seit 2017 läuft meine Reihe, der ,LOKAL Listener’ im Mousonturm sehr erfolgreich. Dies soll auch im Jahr 2021 so bleiben, sobald es wieder Live-Veranstaltungen geben darf“, schrieb Gregor Praml im Dezember in seinem Newsletter. „Nun gibt es eine zusätzliche, willkommene Alternative, die ebenfalls live, aber diesmal digital, auf Instagram bespielt wird: ,9 PM’.“ Das Talkformat wurde gemeinsam mit Christian Richter von den Frankfurter ,Sugar Mama Sessions’ entwickelt.„Ich freue mich sehr auf die persönlichen Gespräche mit internationalen Künstlern. Wir sprechen über diese für die Künstlerwelt bereits jetzt so prägende Krise und über alles, was uns in den Sinn kommt“, setzt Praml hier den Schwerpunkt aufs Reden. Spontane Sessions gibt es nicht, denn leider trifft man sich nicht "face to face". Im Februar gibt es sogar eine Schalte nach Los Angeles (mehr dazu ab dem 28. Januar in der Februar-Ausgabe des JOURNAL FRANKFURT). Am Montag ist Tigisti Gast beim „9PM - Artists Talk #04“ zwischen 21 und 23 Uhr.„Mir geht es vor allem einfach darum, die Liebe zur Musik und die Freude am Musik machen zu teilen und ich glaube, als Musikerin gibt es nichts Aufregenderes und Erfüllenderes als das live zu tun“, sagt die Frankfurterin Tigisti. Gerade erst am Start ihrer Laufbahn als Musikerin, blickt sie positiv und neugierig auf das, was noch vor ihr liegt. Irgendwo zwischen Tagträumen und dem echten Leben findet sich der Sound der Singer/Songwriterin wieder. Echt. Authentisch. Persönlich. Gefühlvoll. Mit Akustik-Gitarre und ihrer gefühlvoll durchdringenden Stimme erzählt sie in ihren Liedern persönliche Geschichten.Den „9PM Artistis Talk #04“ am Montagabend sowie die ersten drei Folgen gibt es hier