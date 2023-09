Fledermäuse, Eulen und Käuze hautnah erleben

Am Samstag findet wieder die Fledermausnacht im Frankfurter Stadtwaldhaus statt. Neben Vorträgen über Fledermäuse und Eulen wird es auch Führungen und Aktionen für Kinder geben.

Fledermausnacht: Drei Vorträge über Fledermäuse und fliegende Geschöpfe der Nacht

Viele Mythen und Geheimnisse ranken sich um Fledermäuse. Ob in der Fiktion wie bei Dracula oder in der Realität, wo man die kleinen Säugetiere eher selten zu Gesicht bekommt. Etwas Licht ins Dunkle kann da sicherlich die anstehende 21. Fledermausnacht bringen, die am Samstag, 9. September, im Frankfurter Stadtwaldhaus stattfindet.Aber nicht nur die nächtlichen Flattertiere werden zum Thema, auch um Eulen wie den Waldkauz soll es gehen. Dafür wird ein umfassendes Tagesprogramm geboten, das um 15 Uhr beginnt. So können bis 20 Uhr an mehreren Infoständen des Stadtwaldhauses und dem Verein Fledermausschutz Südhessen Wissenslücken aufgefüllt werden. Dazu gibt es Führungen durch den Nachtraum und zu den Eulen in der Fasanerie. Richtig wissenschaftlich aktiv werden kann man beim Untersuchen von Fledermauskot und Eulengewöllen. Aber auch ein Kreativprogramm mit dem Kita Bildungsnetz Frankfurt steht auf dem Programm.Um 16.45 Uhr gibt es den Vortrag „Fledermäuse – ein Erfolgsmodell der Evolution“ mit Renate Rabenstein vom Frankfurter Senckenberg Forschungsinstitut zu hören. Eine Stunde später erzählt der Biologe Dirk Diehl vom Verein Fledermaussschutz Südhessen „Von nachtaktiven Fliegern mit Federn und Haaren“. Um 18.45 Uhr erklärt Rabenstein dann, was Fledermäuse und der Klimawandel zusammenbringt.Für alle, die sich auf die Suche nach den Nachtflatterern machen möchten, gibt es eine Geländeexkursion um 20 Uhr auf dem Areal des Stadtwaldhauses oder im umliegenden Stadtwald. Um dieselbe Zeit zeigt Petra Zub Nachtfalter, die manchmal auch zum Futter von Fledermäusen werden. Beendet wird der Fledermaustag um 21.30 Uhr mit dem Showprogramm „Tanz der Vampire“ mit Tobias Strohmaier und Wiebke Dobbehaus.Weitere Infos erhalten Interessierte hier . Für das leibliche Wohl wird vor Ort ebenfalls gesorgt. Der Eintritt ist frei.