Shorts at Moonlight geht in die letzte Runde  

Alle weiteren Informationen zum Festival, zu den Filmpässen und Programmen können hier eingesehen werden. Film-Fans können sich freuen: Das Shorts at Moonlight Kurzfilmfestival kann auch in diesem Jahr sein Publikum mit reichlich unterschiedlichen Filmen unterhalten. Im Jahr 2003 gegründet, zeigt das normalerweise als Open Air stattfindende Festival seinen Besucherinnen und Besuchern überwiegend deutsche Kurzfilme. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten sich die Festivalveranstalterin diesem Jahr jedoch dazu entschieden, die Filme ausschließlich online zur Verfügung zu stellen. Seit dem 15. Juli läuft das diesjährige Online-Festival bereits und hat seitdem laut den Organisatoren großen Zuspruch erhalten. „Ich freue mich, dass wir mit unserem Online-Festival einer großen Anzahl unserer Fans so viele Filmwünsche erfüllen und mit unserem neuen Angebot eine Freude machen konnten“, sagte Festivalleiterin Gudrun Winter. Der letzte Abend des Festival findet nun am kommenden Sonntag, dem 2. August, statt.Zu dem vielfältigen Filmprogramm gehören neben Liebeskomödien, Dramen, Coming-of-Age-Filmen und Familiengeschichten auch Animationsfilme. Von der Vielzahl an animierten und gezeichneten Filmen sollten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch nicht täuschen lassen: Alle Kurzfilme sind nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.Bereits zehn der 15 geplanten Programme der unterschiedlichen Festival-Tage stehen auf der Webseite des Kurzfilmfestivals zur Verfügung. Die letzten fünf Programme werden nun im Laufe der Woche ebenfalls hinzugefügt. Alle 15 Abendprogramme sind bis zum 31. August online verfügbar. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich entweder für 20 Euro einen Festivalpass kaufen, um auf alle Filme zugreifen zu können, oder für fünf Euro Karten für einzelne Kurzfilmprogramme beziehungsweise Festivaltage erwerben.