Medizin-Bewerber sollen doch noch Studienplatz erhalten

Workshops und Vorträge

Regenbogenparlament soll Diversitätskompetenzen stärken

Am Dienstag tagt erstmals in Frankfurt das sogenannte Regenbogenparlament. Der Fokus wird dabei in Vorträgen und Workshops auf dem Thema „Diskriminierungsarme Räume in der Jugendarbeit“ liegen.

Text: ez / Foto: Symbolbild © Adobe Stock/9nong