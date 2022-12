Weißfrauen Diakoniekirche ruft zur Langen Nacht an Heiligabend

Die Weißfrauen Diakoniekirche öffnet ihre Türen an Heiligabend für alle, die an dem Abend allein sind. Anlässlich der Langen Nacht am Heiligen Abend soll es einen Gottesdienst, Essen, Musik sowie Filmvorführungen und ein Weihnachtsfrühstück in der Kirche geben.

An Heiligabend öffnet die Weißfrauen Diakoniekirche ihre Türen an der Weserstraße Ecke Gutleutstraße. Dort findet ab 17.30 Uhr wieder die Lange Nacht am Heiligen Abend statt. Hier können alle, die Heiligabend sonst allein sind, den Abend mit Essen, Musik, Filmen und Gesprächen verbringen. „Viele sind ohne Obdach, ich bin glücklich, wenn sie im Jahr darauf wieder an der langen Tafel sitzen, es bedeutet, sie haben überlebt“, sagt Anja Tonn, eine der Organisatorinnen der Langen Nacht.



Gestaltet wird der Abend von Diakoniepfarrer Markus Eisele, Pfarrer Gunter Volz, Oskar Mahler, Katrin Wilhelm, Qutaiba Al Jendi sowie Panajotis Papazoglou und Manuela Scholz. Um 18 Uhr soll es einen Diakoniegottesdienst geben, der um 19.30 Uhr von einem festlichen Weihnachtsessen abgelöst werden soll. Um 23 Uhr ist Musik geplant. Darüber hinaus werde man einen Nachtfilm um 1 Uhr zeigen und ab 2.30 Uhr Tee und Ruhe servieren. Die Lange Nacht soll am ersten Weihnachtstag um 8 Uhr mit einem Weihnachtsfrühstück enden, so die Veranstaltenden.



Insgesamt 136 Plätze soll es an der langen Tafel in der Kirche geben. Nachdem die Veranstaltung pandemiebedingt zwei Jahre pausieren musste, habe man für dieses Jahr 55 freiwillige Helferinnen und Helfer organisieren können. Unter den Gästen finden sich etwa polnische Bauarbeiter, Roma-Familien oder auch US-Amerikaner.