Kranausleger stürzt auf Baustelle

Auf einer Hochhausbaustelle im Gallusviertel ist am Donnerstag ein Kranausleger abgestürzt. Durch die Bergungsarbeiten mussten der Güterplatz und die Mainzer Landstraße gesperrt werden, dabei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Polizeikräften und einem Fahrradfahrer.

Vergangenen Donnerstagabend ist am Güterplatz der Ausleger eines Baukrans auf einer 30 Meter hohen Baustelle abgerissen und auf das im Bau befindliche Hochhaus „The Spin“ gestürzt. Nach Angaben der Polizei ist der Kran zuvor gegen ein nicht näher definiertes Hindernis gestoßen. Der vordere Teil sei dabei abgebrochen und auf die oberste Geschossdecke des Rohbaus gefallen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.



Durch die Feuerwehr sowie eine Fachfirma konnten die Kranteile im weiteren Verlauf gesichert und letztlich mit einem LKW-Kran geborgen werden. Polizei und Feuerwehr sperrten den Güterplatz sowie die Mainzer Landstraße bis etwa 22.20 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, habe ein 55-jähriger Fahrradfahrer aggressiv auf die Sperrung reagiert. Bei der Feststellung der Personalien habe der Mann dann Widerstand geleistet und einen Beamten leicht am Bein verletzt. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeikräfte ein Messer. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz

eingeleitet.



Wie der verantwortliche Projektentwickler „Groß & Partner“ mitteilte, sei nach ersten Einschätzungen ein technischer Defekt der Grund für den Absturz des Kranauslegers. Der Schaden am Bauwerk falle gering aus. Die verbliebenen, nicht beteiligten Krananlagen würden auf der Baustelle aufgrund der Geschehnisse noch einmal geprüft.