DRK sammelt Sommerkleidung für Geflüchtete

Nach der großen Solidaritätswelle im Februar und März sucht das Deutsche Rote Kreuz in Frankfurt jetzt erneut nach Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine, die im Erstversorgungszentrum an der Messe untergebracht sind. Vor allem Sommerkleidung ist aktuell gefragt.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Frankfurt bittet erneut um Kleiderspenden für die Geflüchteten aus der Ukraine. Demnach mangelt es den Menschen, die im Erstversorgungszentrum an der Messe untergebracht sind, vor allem an sommerlicher Kleidung und Schuhen für Damen, Herren und Kindern sowie ungetragener Unterwäsche und Strümpfen. Auch Gegenstände wie Handtücher, Drogerieartikel oder Taschen werden benötigt. Eine Übersicht über den aktuellen Bedarf an Sachspenden ist auf der Webseite des DRK Frankfurt zu finden.Die Spenden können täglich von 15 bis 21 Uhr zur Messe gebracht werden. Abgabeort ist der Eingang „Festhalle Süd“ an der Brüsseler Straße, gegenüber vom Skyline Plaza. Für Kleidung steht dort ein roter Container bereit. Darüber hinaus können allgemeine Kleiderspenden montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr im DRK Kleiderladen Griesheim, Alte Falterstraße 16, abgegeben werden. Hier können geflüchtete Menschen aus der Ukraine kostenlos Kleidungsstücke mitnehmen.