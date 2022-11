Weihnachtsfeeling Dribbdebach

Nicht nur rund um den Römerberg und die Zeil ist es inzwischen weihnachtlich geworden, auch in Sachsenhausen warten gleich mehrere Weihnachtsmärkte mit Glühwein und Co. In Auf dem Paradiesplatz geht es am Freitag los.

Ab Freitag wird es auch in Alt-Sachsenhausen weihnachtlich: Auf und rund um den Paradiesplatz startet die nunmehr sechste Ausgabe des Alt-Sachsenhäuser Weihnachtsmarkts. Knapp drei Wochen lang versorgen rund zehn Stände täglich von 16 bis 23 Uhr die Besucherinnen und Besucher mit Glühwein, gebrannten Mandeln und mehr.



Initiiert wird der Weihnachtsmarkt von den Mitgliedern der Initiative AltSaxNeu, zu der unter anderem die beiden Gastronomen Jürgen Vieth und Frank Winkler gehören. Highlights, so heißt es von den Initiatoren, werden die Bembel-Krippe, die Lebendtierkrippe sowie das nostalgische Kinder-Karussell sein.



Markt im Brückenviertel



Nur einen Katzensprung entfernt läuft seit dem 27. November im Brückenviertel bereits ein weiterer Weihnachtsmarkt: der „Dribbde Bells Weihnachtsmarkt“ auf dem ehemaligen Gelände des Marktes im Hof in der Wallstraße. Dort wartet ein kleines Angebot an Weihnachtsmarktklassikern, Essen und Getränken. Für Kinder gibt es zudem an bestimmten Tagen eine Bastel- und Malecke.



Der Weihnachtsmarkt geht bis zum 23. Dezember, Schluss soll dann aber noch nicht auf dem Gelände sein: Wie die Initiatoren mitteilen, soll ab dem kommendem Jahr und über das ganze Jahr hinweg dort wieder ein Markt, der sogenannte Dribbde Markt, stattfinden. Der Weihnachtsmarkt hat werkstags von 15 bis 21.30 Uhr und am Wochenende von 13 bis 21.30 Uhr geöffnet.