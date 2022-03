Messe setzt Veranstaltungen in Russland aus

Die Messe Frankfurt wird in diesem Jahr bis auf weiteres alle Veranstaltungen der Tochtergesellschaft Messe Frankfurt RUS aussetzen. Damit wolle man die Sanktionsmaßnahmen der Bundesregierung unterstützen. Insgesamt sollen fünf Fachmessen in Russland ausfallen.

Die Messe Frankfurt setzt bis auf Weiteres alle Veranstaltungen in Russland aus. Grund dafür sei die russische Invasion in der Ukraine, die das friedliche Zusammenleben in Europa auf nie dagewesene bedrohe, teilte die Messe am Dienstag mit. Mit der Absage wolle man die Sanktionsmaßnahmen der Bundesregierung unterstützen. Betroffen seien alle Veranstaltungen der Tochtergesellschaft Messe Frankfurt RUS, heißt es in der Mitteilung der Geschäftsführung.



„Insgesamt hat die Tochtergesellschaft der Messe 17 Veranstaltungen in Russland. Für dieses Jahr waren ursprünglich fünf internationale Fachmessen zu Werkzeugbau, Konditorei, Beleuchtung, technischen Textilien und Raumausstattung geplant", sagt Markus Quint, Sprecher der Messe Frankfurt, auf Nachfrage. Wie mehrere Medien berichteten, hatte die Messe Frankfurt noch bis vor Kurzem an den Plänen und Veranstaltungen in Russland festgehalten. Diese Entscheidung revidierte die Geschäftsführung der Messe nun jedoch.