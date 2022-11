Fünf Lebensmittelbetriebe wegen Hygienemängel geschlossen

Das Ordnungsamt hat in dieser Woche fünf Lebensmittelbetriebe geschlossen. Grund dafür waren Hygienemängel und Schädlingsbefall. Betroffen sind zwei Restaurants, ein Imbiss, ein Lebensmittelmarkt und eine Vereinsgaststätte.

Am vergangenen Dienstag und Mittwoch haben die Lebensmittelkontrolleure des Ordnungsamtes fünf Lebensmittelbetriebe vorübergehend geschlossen. In den einzelnen Betrieben seien eklatante Hygienemängel, Schädlingsbefall und bauliche Mängel festgestellt geworden, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.



Zwei Restaurants, ein Imbiss, ein Lebensmittelmarkt und eine Vereinsgaststätte im Ostend, in Niederrad, der Innenstadt und im Dornbusch sind betroffen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf die Stadt zum jetzigen Zeitpunkt weder die Betriebsnamen noch deren Anschrift angegeben.



Die Kontrolleure stellten neben Mäusebefall auch verschmutzte Einrichtungs- und Bearbeitungsgegenstände sowie mangelndes Hygieneverständnis der Beschäftigten fest. Auch mangelnde Warenpflege sowie Baumängel, etwa in Form von beschädigten Böden, Türen und Wandfliesen, wurden entdeckt.



Eine Kontrolle fiel in dieser Woche besonders auf: Eine Schankwirtschaft in der Innenstadt wies nicht nur erhebliche Hygienemängel und einen Befall durch Schadnager auf, sondern verfügte überdies über keinen Notausgang und keine Feuerlöscher. Aufgestellte Heizpilze waren nicht gekennzeichnet und der Gastraum wurde ohne Genehmigung erweitert. „Besonders erschreckend“ fanden die Kontrolleure jedoch den Betrieb zweier Shisha-Öfen in einer Holzumhausung, obwohl im Raum dahinter 25 Gasflaschen ungesichert gelagert wurden.



In alle Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Betreiber eingeleitet. Erst wenn die Mängel beseitigt und die Betriebe von der Lebensmittelkontrolle begutachtet wurden, dürfen sie wieder öffnen.