13-Jähriger stirbt bei Unfall mit Straßenbahn

Ein 13 Jahre alter Junge ist am Mittwochmorgen beim Überqueren einer Ampel von einer Straßenbahn erfasst und getötet worden. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Am Mittwochmorgen ist ein 13-Jähriger von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Er wollte laut Mitteilung der Polizei an einer Fußgängerampel die Gleise überqueren. Dabei sei er von der stadteinwärts fahrenden Bahn erfasst worden.



Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der 13-Jährige bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Unfall-Ursache ist noch unklar; zur Klärung der Umstände ist laut Polizei ein Gutachter beauftragt worden.