Stefan Frank ist neuer Direktor des Frankfurter Hof

Das Steigenberger-Flaggschiff Frankfurter Hof steht seit diesem Jahr unter neuer Leitung: Stefan Frank hat den Posten übernommen und leitet nun das Haus in der Frankfurter Innenstadt. Zuvor war er General Manager des Steigenberger Airport Hotel.

Stefan Frank ist seit Anfang Januar der neue Direktor des Frankfurter Hofs – das Steigenberger-Flaggschiff in der Frankfurter Innenstadt. Zuvor hat er bis April 2021 das Steigenberger Airport Hotel als General Manager geführt. „Frank ist für uns die perfekte Führungspersönlichkeit für das Steigenberger Icon Frankfurter Hof. Er vereint internationale Managementerfahrung, Branchenkenntnis und ein großes Verständnis für Luxushotellerie in seiner Person. Sein beruflicher Hintergrund und sein multikulturelles Verständnis werden bei der Weiterentwicklung des Hauses von Bedeutung sein“, sagt Josef Dolp, COO der Deutschen Hospitality.



Seine berufliche Karriere hat Stefan Frank im Bereich Finance bei InterContinentals in Hamburg und Frankfurt begonnen. Bevor er als Resident Manager zu InterContinental Frankfurt wechselte, betreute er 2003 als Stellvertretender Direktor das Opening des InterContinental Köln. Als Senior Director Operations hat er bereits 13 Hotels im Rhein-Main/Belgien-Cluster der Deutschen Hospitality betreut. „Die Leitung eines Hauses wie des Steigenberger Icon Frankfurter Hof erfüllt mich mit großer Freude und auch Respekt“, so Frank über seinen neuen Posten.