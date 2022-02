Eine neue Impfmöglichkeit in Sachsenhausen

Das Gesundheitsamt erweitert sein Impfangebot in der Stadt: Am Montag soll das Impfzentrum Süd in Sachsenhausen eröffnen. Interessierte ab zwölf Jahren können sich dort mit und ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen.

Am Montag, dem 14. Februar, öffnet das Impfzentrum Süd in der Seehofstraße in Sachsenhausen. Täglich von 11 bis 19 Uhr soll dort künftig in den ehemaligen Räumlichkeiten des Stadtschulamtes geimpft werden. „Uns ist es sehr wichtig, dass viele Menschen unkompliziert ein Impfangebot vom Gesundheitsamt bekommen“, sagt Peter Tinnemann, Leiter des Gesundheitsamtes Frankfurt. „Das Impfzentrum Süd in Sachsenhausen ergänzt unser Angebot zum Messezentrum, zur Hauptwache und zu den vielen mobilen Angeboten“, so Tinnemann.Das Impfangebot besteht für alle Personen ab zwölf Jahren, Kinder ab fünf Jahre werden weiterhin ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung im Impfzentrum an der Messe geimpft. Zur Verfügung stehen im Impfzentrum Süd die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Die Impfung ist sowohl mit als auch ohne Termin möglich. Termine können immer sieben Tage im Voraus online gebucht werden.Interessierte sollen ein gültiges Ausweisdokument, den Impfpass, die Krankenversichertenkarte sowie, falls vorhanden, eine Terminbestätigung mitbringen. Nähere Informationen erhalten Interessierte auf der Website der Stadt.