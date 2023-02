VGF-Mitarbeiter für Zivilcourage ausgezeichnet

Die beiden VGF-Mitarbeiter Tomislav Krivic und Marinko Barukcic haben am Dienstag die Hessische Medaille für Zivilcourage im Römer verliehen bekommen. Die Ehrung gilt ihrem mutigen Einschreiten bei einer Messerattacke nahe der Konstablerwache im vergangenen Sommer.

Am Dienstag wurde die Hessische Medaille für Zivilcourage an zwei Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) im Römer verliehen. Tomislav Krivic und Marinko Barukcic arbeiten im Ordnungsdienst des Bereichs „Unternehmenssicherheit & Servicemanagement“ der VGF und wurden aufgrund ihres mutigen Einschreitens bei einer Messerattacke nahe der Konstablerwache ausgezeichnet.



Im Juli vergangenen Jahres hatten die beiden Männer zu Beginn ihrer Nachtschicht einen Streit beobachtet, bei dem ein Mann mit einem Messer verletzt wurde. Sie verfolgten den Täter und bewegten ihn dazu, die Waffe fallen zu lassen. Damit dieser nicht fliehen und weitere Personen gefährden konnte, fixierten sie den Mann und alarmierten anschließend die Polizei. „Obwohl dies gar nicht zu ihrem Aufgabengebiet gehörte – denn sie befanden sich nicht in einer U-Bahn-Station – war es für sie selbstverständlich, hier einzugreifen, die Situation zu entschärfen und Schlimmeres zu verhindern“, begründete Thomas Raasch, Geschäftsführer der VGF, die Entscheidung.



Mobilitätsdezernent Stefan Majer (Bündnis 90/Die Grünen), der den Beiden am Dienstag die Medaille sowie die zugehörige Urkunde verlieh, sprach seinen Dank aus: „Bitte übermitteln Sie auch ihren Kolleg:innen einen herzlichen Dank für ihre tägliche – nicht ganz alltägliche – Arbeit in Frankfurts Straßen-, U-Bahnen und Stationen. Sie alle geben uns ein gutes und sicheres Gefühl.“