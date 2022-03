Kita sammelt Spenden für die Ukraine

Die Griesheimer Kita Schatzkiste sammelt bis Freitag Spenden für die Ukraine. Auch die Kinder der Kita sind in die Spendenaktion mit eingebunden: Sie malen Plakate, sammeln Spenden ein und sortieren in den heimischen Spielkisten aus.

Die Kita Schatzkiste in Griesheim sammelt bis Freitag, dem 4. März, bis 12 Uhr, Spenden für die Ukraine. Kita-Leiterin Katrin Göhlich hat die Spendenaktion gemeinsam mit ihrem Sohn Tim Göhlich sowie seiner Firma T.O.M. Technologies in Flörsheim organisiert. „In der Firma meines Sohnes arbeiten viele Menschen, die ebenfalls kriegsähnliche Erfahrungen im Leben gesammelt haben und dadurch große Empathie und Solidarität für die Menschen in der Ukraine empfinden“, sagt Katrin Göhlich. „Aus diesem Grund packen alle mit an bei unserer Spendenaktion und fahren selber mit LKWs und Transportern an den Grenzübergang nach Lublin, um die Spenden persönlich vorbeizubringen.“



Auch die Kinder der Kita Schatzkiste werden in die Aktion mit eingebunden, um ebenfalls ein solidarisches Zeichen zu setzen. „Die Kinder malen Plakate und bereiten Lunchpakete für die Fahrer vor“, sagt Katrin Göhlich. „Uns ist es wichtig, dass es für die Kinder nachvollziehbar wird, was wir hier tun und wie wichtig es ist, zu helfen in dieser Situation.“ Darüber hinaus helfen die Kinder beim Einsammeln der Spenden und schauen in ihren eigenen heimischen Spielkisten nach Dingen, die sie spenden können, so die Kita-Leiterin. Neben dem Kita-Team und den Kindern komme auch große Unterstützung von den Familien der Kinder, vielen Lieferanten sowie Freunden.



Viele Spenden sind so bereits zusammengekommen. „An Kleidung haben wir schon einiges eingesammelt und sind gut aufgestellt. Bei Hygiene-Artikeln und Medizinprodukten gibt es noch ein paar Lücken“, sagt Katrin Göhlich. Gebraucht würden verschiedene Dinge wie alltägliche Medizin, Windeln, Binden und Tampons, aber auch Babynahrung, Nahrungsmittel und alles andere, was Spendenden einfällt.



Die Spendenaktion läuft noch bis Freitag, den 4. März, 12 Uhr. Spenden können in die Griesheimer Kita Schatzkiste, Am Gemeindegarten 6a, gebracht werden. Bei Rückfragen ist die Kita unter der Telefonnummer 069/38 13 55 zu erreichen.