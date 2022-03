Weltkriegsbombe problemlos entschärft

Die 50 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe, die am Mittwoch im Gallus entdeckt wurde, konnte am Donnerstag erfolgreich entschärft werden. Etwa 700 Anwohnerinnen und Anwohner, die von der Evakuierung betroffen waren, durften sich ab 14.40 Uhr wieder in ihre Wohnungen begeben. Wie Stadt und Feuerwehr Frankfurt mitteilten, sei die Entschärfung ohne Zwischenfälle verlaufen und konnte nach Zeitplan beendet werden. Die Bombe war am Mittwoch bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle in der Kleyerstraße gefunden worden.



Laut Stadt und Feuerwehr haben während der Entschärfung rund 30 Menschen aus dem Gebiet die eingerichtete Betreuungsstelle im Saalbau Griesheim aufgesucht. Ein spezieller Bereich für Corona-Infizierte war dort ebenfalls eingerichtet. An der Aktion waren rund 120 Einsatzkräfte des Kampfmittelräumdienstes vom Regierungspräsidium Darmstadt, des Ordnungsamts mit der Stadtpolizei, des Gesundheitsamts, der Feuerwehr, der Landes- und Verkehrspolizei sowie des Deutschen Roten Kreuzes beteiligt.