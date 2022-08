Bingo im Hof des Alten Polizeipräsidiums

Bingo 2.0: Die beiden Frankfurter Bäppi und Christian Setzepfandt verleihen dem Spiele-Klassiker ein neues Gewand. Neben der ungewöhnlichen Location im Innenhof des Alten Polizeipräsidiums gibt es dazu allerlei Frankfurter Anekdoten.

Bingo kennt jeder; kein Wunder, die Regeln sind schnell und einfach erklärt. Am 20. August bekommt der Spiele-Klassiker jedoch ein neues Gewand. Nämlich dann, wenn Bäppi – verkleidet als Wirtin Lia – und Gästeführer Christian Setzepfandt die Spielleitung übernehmen. Das Besondere: Zu jeder gezogenen Zahl gibt es eine Anekdote der beiden Frankfurter. Wer dann am Ende die zuvor festgelegten Gewinnerkombinationen zuerst erreicht, gewinnt Freikarten für Bäppis Shows.Gespielt werden drei Runden; als Location dient der Innenhof des Alten Polizeipräsidiums. Das Gebäude zwischen Hauptbahnhof und Messegelände steht seit 2002 weitgehend leer, kommendes Jahr soll mit den Abrissarbeiten begonnen werden. Bis dahin wird das Gelände samt Innenhof für Veranstaltungen genutzt. Seit dem 30. Juni ist etwa auch das Freiluftkino, das in diesem Jahr zum neunten Mal stattfindet, dort eingezogen. Filmvorstellungen gibt es mehrmals pro Woche und auch im Anschluss an die Bingo-Runden wird ein Film gezeigt. Dieser kann optional zur Bingo-Veranstaltung dazugebucht werden – welcher Film es sein wird, bleibt jedoch eine Überraschung. Bingo-Beginn ist um 16.30 Uhr, die Veranstaltung geht zwei Stunden. Für Getränke und Speisen vor Ort ist gesorgt.