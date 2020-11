Bunte Masken für den guten Zweck

Die Initiative „Frankfurt ist bunt“ ruft zur Spende auf und verteilt dafür am Freitag und Samstag 1000 Masken. Die Veranstaltung findet im „Das Herz von Frankfurt“ statt. Mit dem Erlös sollen bedürftige Kinder unterstützt werden.

Frankfurt ist bunt – so lautet das Motto der Initiative um die Frankfurter Alex Azary und Mengi Zeleke, und das soll auch während der aktuellen Zeit so bleiben. Gemeinsam rufen sie zu einer Spendenaktion auf und verteilen am Freitag, dem 28., und Samstag, dem 29. November, 1000 Masken mit dem Aufdruck „Frankfurt ist bunt“. Der Erlös soll der Initiative „Main Kind e.V.“ zugutekommen, die sich gegen Kinderarmut in Frankfurt einsetzt.



„Vergangenen Freitag, am Tag der Kinderrechte, haben wir die Masken bestellt, jetzt wollen wir sie auch verteilen“, so Alex Azary. Der Erlös soll dann am Nikolaustag überreicht werden. Gemeinsam mit Sia Sanei, Christian Rindermann und Mengi Zeleke organisiert er seit drei Jahren zum Weltfriedenstag am 1. September die gleichnamige Kundgebung „Frankfurt ist bunt“. In diesem Jahr musste diese coronabedingt zwar abgesagt werden, doch stattdessen fand bereits eine erste Maskenaktion statt. Dabei konnten laut Azary über 1000 Euro für den Verein „Main Lichtblick“ gesammelt werden.



>> Frankfurt ist bunt-Spendenaktion, 28. und 29. November, 12–16 Uhr, Das Herz von Frankfurt, Braubachstraße 31