Mann nach tödlichem Messerangriff in Bornheim angeklagt

Vergangenen Oktober wurde eine 24-jährige Frau vor einem Rewe-Markt in Bornheim erstochen. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage gegen den 44-jährigen Ex-Partner des Opfers wegen des Verdachts des Totschlags.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen 44-jährigen Mann erhoben, weil dieser seine Ex-Freundin im Oktober 2019 vor einem Supermarkt in Bornheim erstochen haben soll. Die 24-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft die „etwa einjährige von häuslicher Gewalt und vorübergehender Trennung gekennzeichnete“ Beziehung kurz vor der Tat beendet haben. Der Mann soll die Trennung nicht akzeptiert, eine erneute Kontaktaufnahme versucht und der 24-Jährigen bedroht haben.



Am 11. Oktober 2019 habe er sie schließlich an der Wohnungstür abgepasst haben und sei mit ihr zusammen zu dem Supermarkt gegangen. Dort habe er ein Küchenmesser ausgesucht. Als die Frau beim Verlassen des Supermarktes fliehen wollte, habe der 44-Jährige mit dem zuvor erworbenen Messer auf seine Ex-Partnerin eingestochen.



Auch als die 24-Jährige bereits schwer verletzt am Boden lag, habe der Mann laut Staatsanwaltschaft weiter zugestochen. Die Frau erlitt insgesamt 35 Stich- und Schnittverletzungen, die unter anderem die Lunge und das Herz trafen. Die Frau starb wenig später im Krankenhaus, der Mann konnte in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Wann der Prozess beginnt, steht noch nicht fest.