41-Jähriger von Regionalbahn angefahren und gestorben

In der Nähe einer Gleisbaustelle am Bahnhof Eschersheim wurde am frühen Dienstagabend ein Mann von einer Regionalbahn angefahren. Laut Polizei kam der 41-Jährige dabei ums Leben. Die Ermittlungen zum Geschehen dauern noch an.

Am frühen Dienstagabend ist ein 41-jähriger Mann am Bahnhof Eschersheim nahe einer Gleisbaustelle von einer durchfahrenden Regionalbahn erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er dabei tödlich verletzt. Der genaue Hergang sei noch unklar und werde untersucht. Laut einem Bericht der Bild soll es sich bei dem Mann um einen Strecken-Sicherungsposten der Bahn gehandelt haben. Die Polizei konnte das auf Anfrage jedoch nicht bestätigen.



Nach dem Unfall musste der Bahnverkehr eingestellt werden. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Wie die Feuerwehr bereits am Abend auf Twitter mitteilte, hat die Bundespolizei Koblenz die Einsatzstelle übernommen.