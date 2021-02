Bombenfund in Niederrad

Im Frankfurter Stadtteil Niederrad wurde am Dienstag eine Weltkriegsbombe mitten in einem Wohn- und Gewerbegebiet gefunden. Noch sind keine Details bekannt, die Entschärfung soll jedoch am kommenden Wochenende stattfinden.

Am Dienstag wurde im Frankfurter Stadtteil Niederrad eine Weltkriegsbombe mitten in einem Wohn- und Gewerbegebiet gefunden. Der Sprengkörper soll voraussichtlich am kommenden Wochenende entschärft werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage des JOURNAL FRANKFURT mitteilte. Details über die Größe der Bombe, den Evakuierungsradius sowie den genauen Zeitpunkt der Entschärfung werde man im Laufe des Mittwochs noch bekanntgeben.



Die Bombe wurde auf einer Baustelle in der Saonestraße gefunden und liegt somit mitten im Wohn- und Gewerbegebiet von Niederrad. Laut Feuerwehr seien noch Absprachen mit der Polizei, der Stadt, dem Ordnungsamt sowie der Flugsicherung nötig. Da unabhängig vom Evakuierungsradius auch immer die Höhe betroffen sei, müsse auch der Flugverkehr in dem betroffenen Zeitpunkt umgeleitet werden.