Bau von Grundschule, Kita und Sporthalle beginnt

Am Donnerstag erfolgte der Spatenstich für den Neubau der Grundschule Europaviertel. Unter einem Dach sollen dort innerhalb von drei Jahren neben Klassenräumen auch eine Kita, eine Sporthalle und eine Hausmeister-Wohnung für insgesamt rund 45 Millionen Euro entstehen.

Nach jahrelangen Verzögerungen erfolgte am Donnerstag der von der Schulgemeinde lang ersehnte Spatenstich für den Neubau der Grundschule Europaviertel am Gleisfeldpark, Ecke Maastrichter Ring/Pariser Straße. In den nächsten drei Jahren soll dort ein Bildungsstandort mit einer fünfzügigen Grundschule inklusive Mensa, einer Kindertageseinrichtung für sechs Gruppen, einer Zweifeldsporthalle, Freianlagen sowie einer Wohnung für die Hausverwaltung entstehen. Laut Bau- und Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) belaufen sich die Kosten dafür auf 44,6 Millionen Euro.



„Mit dem Neubau der Grundschule im Europaviertel schaffen wir neue Perspektiven für das Gallus und das Europaviertel, bringen Kinder mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen zusammen und stärken die Chancengleichheit hier vor Ort“, erklärte Weber anlässlich des Spatenstichs. Man habe lange darauf hin gefiebert, dass es losgehe. Auf einer Fläche der Größe zweier Fußballfelder entstehe eine „herausragende Lernlandschaft, die Lern- und Lebensraum für eine inklusiv und ganztägig arbeitende Grundschule“ sein werde, ergänzte sie.



Nach den Plänen des Stuttgarter Architekturbüros Dasch Zürn + Partner sollen sich Grundschule, Kindertageseinrichtung und Sporthalle unter einem Dach befinden und sich der Neubau bewusst von der Baustruktur der umliegenden Gebäude abheben. Insgesamt 20 Klassenräume sind im Inneren geplant, aufgeteilt auf „mehrgeschossige Atrien“, die durch offene Treppen miteinander verbunden sein sollen. Dadurch werde laut Weber die Orientierung im Gebäude erleichtert und Tageslicht in die Innenbereiche geführt. Als Verbindungselement zwischen dem Neubau und dem angrenzenden Gleisfeldpark soll das begrünte Dach der um etwa 3,5 Meter in das Erdreich abgesenkten Sporthalle dienen. „Außerdem wurde mit der vorliegenden Planung bereits die Option einer späteren Erweiterung der Grundschule in Form einer Aufstockung berücksichtigt“, erklärte Weber. Durch diese Pläne solle das neue Schulgebäude zum „Aushängeschild der Schule im Stadtbild“ werden, so die Stadträtin.



Die Schülerinnen und Schüler der aktuellen Jahrgänge der Grundschule, die bislang in provisorischen Containern an der Stephensonstraße untergebracht sind, werden den Neubau jedoch nicht mehr erleben. Weber sprach von einem „Wermutstropfen“ und bedankte sich für das jahrelange Engagement der Schulgemeinde, des Elternbeirats und des Fördervereins der Grundschule. Ihr Engagement sei nicht umsonst gewesen, sondern habe der Politik den „notwendigen Rückenwind“ verschafft, betonte sie.