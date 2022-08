Prostituierte mit Waffe bedroht

Eine Prostituierte wurde am frühen Mittwochmorgen in einem Bordell in der Taunusstraße mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht. Die Frau konnte unter einem Vorwand fliehen; der 25-jährige Täter noch vor Ort festgenommen werden.

In einem Bordell in der Taunusstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel kam es am frühen Mittwochmorgen zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 25-jähriger Mann eine Prostituierte mit einer Waffe bedrohte. Die Frau konnte aus dem Zimmer fliehen, der Täter konnte noch vor Ort durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) festgenommen werden.



Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, suchte der 25-Jährige gegen 5 Uhr die Prostituierte in ihrem Zimmer auf. Dort habe er sie im Verlauf des Besuchs mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht, die er in einer Tasche mitgeführt haben soll. Laut Polizei gelang der Frau unter einem Vorwand die Flucht aus dem Zimmer, der daraufhin informierte Bordell-Betreiber verschloss die Tür und verständigte die Polizei. Kurz darauf nahm das SEK den Täter vor Ort fest.



Weder Opfer noch Täter wurden laut Polizei verletzt. Die vermeintliche Schusswaffe habe sich später als frei erwerbliche Pfefferspraypistole zur Tierabwehr herausgestellt.