Anwalt bestätigt Anklage gegen Feldmann

Oberbürgermeister Peter Feldmann wird sich aller Voraussicht nach in der AWO-Affäre vor Gericht behaupten müssen. Feldmanns Anwalt bestätigte nun gegenüber dem JOURNAL FRANKFURT, dass die Anklageschrift bei ihm eingegangen ist.

In der Affäre um die Arbeiterwohlfahrt hat der Anwalt von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) nun die Anklage gegen das Stadtoberhaupt bestätigt. Die Anklageschrift sei am Mittwoch eingegangen, sagte David Hofferbert dem JOURNAL FRANKFURT auf Nachfrage.



Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen des Verdachts auf Vorteilsnahme im Amt gegen den Frankfurter Oberbürgermeister ermittelt. Welche Chancen sich Feldmann in einem Prozess ausrechnen kann, ist unklar. „Aus meiner Sicht hat die Staatsanwaltschaft aber nichts handfestes in der Hand“, so Hofferbert.



Das Landgericht muss die Anklage nun prüfen, bevor es die Hauptverhandlung eröffnet. Feldmanns Anwalt scheint aber davon auszugehen, dass es dazu kommt. „Bei einem Indizienprozess ist es nachvollziehbar, dass das Gericht einen Prozess eröffnet, um die Sache mündlich klären zu können“, so Hofferbert.