Rund um den Schweizer Platz wird gefeiert

Nach dem Fressgass‘- und dem Berger Straßenfest soll auch auf der Schweizer Straße wieder gefeiert werden: Am zweiten Juli-Wochenende findet das 37. Schweizer Straßenfest erneut statt. Doch lange Zeit stand das Fest auf der Kippe.

Zwei Tage, drei Bühnen und rund 120 Stände: Am zweiten Juli-Wochenende wird in Sachsenhausen, genauer gesagt rund um den Schweizer Platz, wieder gefeiert. Das Schweizer Straßenfest kann nach pandemiebedingter Pause erneut stattfinden; es ist die 37. Ausgabe des Festes, das von der Aktionsgemeinschaft Schweizer Straße e. V. (AGS) veranstaltet wird. Im Programm für den 9. Und 10. Juli stehen 14 Live-Acts, Aktionen für Kinder und ein verkaufsoffener Sonntag.„Endlich wird wieder gefeiert, wir freuen uns sehr“, heißt es vonseiten der Aktionsgemeinschaft, die am Montag Sponsoren und Programm vorgestellt hat. Doch lange Zeit sei nicht klar gewesen, ob man das Fest überhaupt realisieren könne. Das große Problem: die Finanzierung. „Es gab eine Kostenexplosion“, erklärt Tatjana Braun-Siebert. Darüber hinaus habe man einen Rückgang beim Sponsoring um 44 Prozent hinnehmen müssen. Dazu Fachkräfte- und Personalmangel. Am Ende sei es die Privatspende im fünfstelligen Bereich einer Sachsenhäuserin gewesen, die das Fest ermöglicht habe. Auch die Stadt sei finanziell unterstützend eingesprungen.Einige Sponsoren sind dennoch geblieben, so unter anderem die familiengeführte Brauerei Braustüb’l aus Darmstadt, die Apfelweinkelterei Possmann und die Frankfurter Volksbank. Auch das JOURNAL FRANKFURT ist Teil des Festes, in Kooperation mit zwei lokalen Anbietern erwarten die Besucher Cocktails und alkoholfreie Limonaden von Madame Herrlich sowie ausgefallene Baumkuchen in süßer, salziger, fleischiger oder vegetarischer Variante von good eatz. Darüber hinaus gibt es laut AGS rund 120 weitere Stände, viele davon von den umliegenden Einzelhändlern und Läden, die Teile ihres Sortiments anbieten.Auf den drei Bühnen, die sich entlang der Schweizer Straße verteilen, werden unter anderem die Bands „Madhouse Flowers“ und „Die Frankfurters“ auftreten. Top-Act ist der Auftritt des Duos „Gorilla Funk“ am Sonntag, zu dem Johnny Strange von Culcha Candela gehört. An der Ecke zur Textor Straße wird es an beiden Tagen Musik von DJ Favour geben.