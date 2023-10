„Die Zukunft des Wortwettkampfs kommt nach Frankfurt!“

Vom 12. bis zum 14. Oktober findet in unterschiedlichen Locations Frankfurts die internationale Poetry Slam Meisterschaft statt.

Poetry Slam Meisterschaft: 60 Menschen, sechs Minuten und keine Requisiten – Wer gewinnt?

Info

Donnerstag, 12. Oktober:

Vorrunde 1: 17.30 Uhr, Internationales Theater

Vorrunde 2: 17.30 Uhr, English Theatre

Vorrunde 3: 17.30 Uhr, Elfer

Vorrunde 4: 20.00 Uhr, Internationales Theater

Vorrunde 5: 20.00 Uhr, English Theatre

Vorrunde 6: 20.00 Uhr, Elfer



Freitag, 13. Oktober:

Halbfinale 1: 20.00 Uhr, jugend-kultur-kirche sankt peter

Halbfinale 2: 20.00 Uhr, Volksbühne im Großen Hirschgraben



Samstag, 14. Oktober:

Finale: 19.30 Uhr, CineStar Metropolis



Tickets ab 11,34 Euro und weitere Infos gibt es hier

Zum Ende der Woche wird es in Frankfurt noch einmal poetisch: Von Donnerstag, den 12. Oktober bis einschließlich Samstag, den 14. Oktober findet in wechselnden Locations die internationale Poetry Slam Meisterschaft statt. In sechs Vorrunden, zwei Halbfinalen und einem großen Finale werden die nächsten deutschsprachigen u20-Champions ermittelt. Die 60 Kandidatinnen und Kandidaten reisen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz an, um gemeinsam zu dichten und gegeneinander anzutreten.Die Regeln lauten wie folgt: Es gibt ein Zeitlimit von sechs Minuten und ein Verbot von Requisiten. Abgesehen davon sind den Verfasserinnen und Verfassern mit ihren Texten keine Grenzen gesetzt. Egal, ob lustig oder traurig, politisch oder fantastisch, laut oder leise, es wird vor allem eins: spürbar. Im Anschluss bewertet das Publikum die Auftritte mit Hilfe von Stimmtafeln und entscheidet so über den Ausgang der Meisterschaften. Am Samstag wird der endgültige Meister oder die endgültige Meisterin dann filmreif im CineStar Metropolis an der Eschenheimer Anlage gekürt.Bekannte Stars der Szene moderieren die jeweiligen Shows, organisiert wird die SLAMu20 vom mehrfachen deutschen Poetry Slam Meister Lars Ruppel. Sie ist die erste überregionale Poetry Slam Meisterschaft in Ruppels Heimat-Bundesland Hessen seit 2003 und das größte Festival für junge Poesie in Europa: „Nach den harten Corona-Jahren ist das ein wichtiges Event für die Kids und ein Vernetzungstreffen für die internationale Poetry-Slam-Szene. Wir bieten jungen Menschen und ihren Worten eine Bühne und verschaffen ihren Themen Aufmerksamkeit“, heißt es auf der Internetseite.