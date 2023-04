Drag Queens im MyZeil bieten Show für Groß und Klein

Das MyZeil lädt Groß und Klein zu einer öffentlichen Drag Show in das vierte Obergeschoss des Einkaufscenters ein. Mit dabei sind die Drag Queens Kelly Heelton, Maxima Love und Rachel Intervention.

Am Samstag, den 22. April, wird die MyZeil zur Drag-Show-Bühne. Die drei Dragqueens Kelly Heelton, Maxima Love und Rachel Intervention werden den Besuchenden des Einkaufszentrums eine Show aus Acts, Live-Gesangseinlagen und Comedy bieten.



„Nachdem wir im vergangenen Dezember Kelly Heelton und Maxima Love als Nikoläusinnen zu Gast hatten und begeisterte Resonanz unserer Besucher erfahren durften, freuen wir uns riesig darauf, diesen Künstlerinnen eine Bühne für ihre großartigen Performances bieten zu können“, sagt Center Managerin Andrea Poul.



Drag Show in MyZeil



Laut dem Einkaufszentrum ist es das erste Mal in Deutschland, dass eine öffentlich zugängliche, kinder- und jugendfreundliche Drag Show präsentiert wird. Der Eintritt zur Drag Show ist frei. Los geht es ab 15 Uhr im Foodtopia, dem 4. Obergeschoss der MyZeil.