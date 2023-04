Schöne Träume

Der Stoff, aus dem die Kunst ist? In der Goldstein Galerie dreht sich knapp vierzehn Tage alles rund ums Träumen.

Die Goldstein Galerie widmet sich in ihren Ausstellungsreihen wechselnden Themen. Nach der Arbeit oder dem Funktionieren 2022 und bis Anfang 2023 ist aktuell das Träumen an der Reihe: Visionäre Wirklichkeiten, Albträume, Trance und Spinnerei finden ebenso einen Platz wie künstlerische Träume, beispielsweise nach der Realisierung eines einzigartigen Werks, oder akustische Traumreisen. Künstlerinnen und Künstler aus dem zugehörigen Atelier Goldstein haben Plakate zum Thema „Über das Träumen“ entwickelt, die noch bis Mitte April auf Anfrage präsentiert und in limitierter Stückzahl verkauft werden.Außerdem werden auch dieses Mal wieder Gäste eingeladen, ihre Vorstellungen und Visionen mit dem Publikum zu teilen. Im März zeigte die Hamburger Comiczeichnerin Jul Gordon Auszüge aus ihrem kommenden Buch, in dem die Traumlogik ganz das Ruder übernimmt. Im April ist nun der Kölner Künstler Merten Fellmann zu Gast. Fellmann zeichnet komplexe, detailverliebte Wimmelbilder – Arbeiten, die während seiner Residenz in Frankfurt entstehen oder weitergeführt werden, zeigt die Galerie im Anschluss.