Museumsuferfest bietet vielfältiges Programm

Vom 25. bis 27. August lädt das Museumsuferfest wieder Besucherinnen und Besucher an die beiden Seiten des Mains ein. Bis in die Nacht sind die Türen zahlreicher Museen geöffnet, darüber hinaus gibt es eine Fülle an Ständen, Buden und mehrere Bühnen, die ein buntes Programm bieten: Von DJs in der Partyarea bis zu klassischer Musik auf der Chor- und Orgelmeile.Auch das JOURNAL FRANKFURT ist wieder mit zwei Bühnen vertreten. Unterhalb des Städels lockt die „Bude am Main“ – im klassischen Frankfurter Wasserhäuschen Look; zusätzlich ist auch die Rheinland-Pfalz Wein-Bar Bühne wieder mit dabei. Die „Bude am Main“ startet mit coolem Indie Rock von The Urlaub Socks und beendet den Freitagabend mit Beats von DJ Dennis Smith. Am Samstag warten etwa die Hip-Hop-Big-Band Grundfunk sowie die kraftvolle Stimme von Leyla Trebbien.Am Abend kann zu 80er- und 90er-Cover- Songs der Madhouse Flowers mitgerockt werden. Auf gleicher Fläche, in der Party-area „Museumsuferfest unter Freunden“ in Kooperation mit Refresh your mind sorgen etwa die DJs Karotte, Claudius b2b Sami Hugo oder Sven Louis b2b Abraham für Stimmung. Ein paar Meter weiter, auf der Rheinland-Pfalz Wein Bühne, können die Besucherinnen und Besucher über 24 Weinsorten von Deutschlands Weinland Nr. 1 an der zwanzig Meter langen Bar genießen. Lounge-Sofas bieten einen freien Blick auf den Main, dabei kann entspannt dem musikalischen Programm gelauscht werden. Von Reggae/Latin der Coverband Kuranderos, DJ Gil aus dem Koi Club in Mannheim bis zu Blues/Swing Musik von Berry Blue soll für jeden Geschmack etwas dabei sein.Wer nicht nur tanzen, sondern auch die Museen besuchen will, kann den Museumsuferfest-Button in einem der teilnehmenden Museen erwerben. Für sieben Euro erhalten die Nutzerinnen und Nutzer kostenlosen Eintritt während der drei Festtage. Dazu gehören nicht nur die Museen, die sich am Mainufer befinden, auch etwa das Senckenberg Museum oder das Struwwelpeter Museum in der neuen Altstadt sind mit dem MUF-Button zugänglich. Ein Blick auf die Websites der Museen lohnt, denn auch hier wartet häufig ein besonderes Programm. Den Abschluss bildet auch in diesem Jahr wieder ein großes Feuerwerk am Sonntagabend. Nach der Corona-Pause konnten im vergangenen Jahr rund eine Million Besucherinnen und Besucher gezählt werden – ähnliches dürfte auch dieses Jahr wieder erreicht werden.