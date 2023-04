Kein Schweizer Straßenfest in diesem Sommer

Das Schweizer Straßenfest im Juli ist abgesagt. Grund dafür sind die zu hohen Kosten und fehlende Standbetreiber.

Diesen Sommer wird es kein Schweizer Straßenfest geben. Die Veranstaltenden haben es abgesagt. Grund dafür seien die zu hohen Kosten. Co-Vorsitzender Ralf Wagner sagt, dass es im vergangenen Jahr ein hohes Defizit von etwa 30 000 Euro gab, die dank Spenden ausgeglichen werden konnten.



Mit dem selben Fest und derselben Planung wäre man in diesem Jahr jedoch wieder in ein Defizit geraten, das man sich nicht leisten könne, wie die FNP Wagner zitiert. Die Einnahmen aus Standgebühren seien zurückgegangen und auch viele potenzielle Standbetreibende konnten nicht mehr gewonnen werden.



Nun wollen die organisierenden AGs, die das Schweizer Straßenfest planen, in Gespräche mit der Stadt gehen, um die Zukunft des Fests zu sichern. Laut Gregor Meyer, dem neuen Vorsitzenden der AGs und Inhaber des Geschäfts und Caterers Feinkost Meyer, denke man über einen neuen Termin im September nach, zitiert die FNP. Der ursprüngliche Fest-Termin war für Juli geplant. Dass das Fest abgesagt wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf der Website des Schweizer Straßenfests bekanntgegeben.