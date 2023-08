Verkehrsverbände können Poller-Kritik nicht nachvollziehen

Raus aus der Frankfurter Innenstadt

Westend Verlag zieht ins Grüne nach Neu-Isenburg

Der Westend Verlag zieht von Frankfurt nach Neu-Isenburg. Dort sitzen sie nämlich nicht nur in größeren Räumen, sondern auch in ruhiger grüner Lage. Ein Kontrastprogramm zum Standort in der Neuen Kräme.

Text: Sinem Koyuncu / Foto: Das neue Verlagshaus in Neu-Isenburg © Andreas Horn