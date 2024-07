City-Triathlon schränkt ÖPNV in Frankfurt ein

Der City-Triathlon sorgt am Sonntag (28. Juli) für Einschränkungen im ÖPNV im Frankfurter Westen und in der Innenstadt. Welche Bahnen trotzdem fahren, lesen Sie hier.

Änderungen bei den Straßenbahnen

Info

Linie 11 ist im Westen nur zwischen Höchst Zuckschwerdtstraße und Hauptbahnhof (Südseite) unterwegs

Linie 12 pendelt im Westen zwischen Schwanheim Rheinlandstraße und Willy-Brandt-Platz

Im Osten werden die Linien 11 und 12 zusammengelegt: Als Linie 11 fährt sie von der Schießhüttenstraße 2 in Fechenheim bis Börneplatz/Stoltzestraße, wechselt auf den Linienweg der 12 über Konstablerwache bis zur Saalburg-/Wittelsbacherallee und fährt auf der Strecke der Linie 14 über den Zoo zur Hanauer und wieder nach Fechenheim.

Linie 14 wird eingestellt

Linie 15 fährt zwischen Niederrad Haardtwaldplatz und Hauptbahnhof (Südseite) sowie zwischen Südbahnhof und Stadtgrenze Neu-Isenburg als Ersatz für die Linie 17

Linie 16 verkehrt zwischen Ginnheim und Hauptbahnhof (Südseite)

Linie 17 fährt nur zwischen Rebstockbad und Hauptbahnhof Fernbusterminal

Änderungen bei den Bussen

Info

Linie 33 nimmt ihren Betrieb erst um kurz nach 13 Uhr auf

Metrobuslinie M46 fährt bis 13 Uhr in Fahrtrichtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal eine Umleitung über den Platz der Republik

Linie 51 verkehrt bis 13 Uhr nur zwischen Trift-/Frauenhofstraße und Ruhestein

Linie 52 ist bis 13 Uhr nur zwischen Schloßborner Straße und Haus Gallus unterwegs

Linie 59 ist in Fahrtrichtung Cheruskerweg verkürzt unterwegs: Haltestelle Bingelsweg entfällt

Linie 61 fährt vom Flughafen von 5.30 bis 12 Uhr über Gateway Gardens, die A5 und das Niederräder Ufer bis zum Oberforsthaus. In der Gegenrichtung bedient sie ab Triftstraße den normalen Linienweg.

Linie X61 nimmt ihren Betrieb erst um 12 Uhr auf, die Linie X77 verkehrt nur am Flughafen zwischen Cargo City Süd und Gateway Gardens.

Linie 78 nimmt den Betrieb erst kurz nach 12 Uhr auf

Linie 84 verkehrt bis 12 Uhr nur zwischen Niederräder Landstraße und Waldfriedstraße

Linie 89 verkehrt bis 12 Uhr nur zwischen Leonardo-da-Vinci-Allee sowie zwischen Erzbergerstraße und Griesheim Bahnhof

Am Sonntag (28. Juli) findet zum 14. Mal der Frankfurt City-Triathlon statt. Geschwommen wird zwar im Langener Waldsee, aber die Rad- und die Laufstecke befinden sich im Frankfurter Westen und in der Innenstadt. Von 6.30 Uhr in der Früh bis 13.30 Uhr am Nachmittag gewähren die Busse und Bahnen den rund 2500 Sportlerinnen und Sportlern deshalb Vorfahrt, heißt es vonseiten der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft traffiQ.Die Straßenbahnlinien 11, 12, 14, 15, 16 und 17 sowie die Buslinien 33, M46, 51, 52, 59, 61, X61, X77, 78, 84 und 89 fahren Umleitungen, verkehren nur auf Teilstrecken oder nehmen ihren Betrieb erst später auf. An den Stationen Niederrad, Griesheim, Nied und Höchst bieten die S-Bahnen jedoch Fahrtmöglichkeiten in die Innenstadt. Dort angekommen empfiehlt sich die S-Bahnlinie zwischen Haupt- und Konstablerwache ebenso wie die U-Bahnlinien U4 bis U7 und die U9, die planmäßig verkehren.Fahrgästen wird empfohlen, sich vorab bei der RMV telefonisch (069 / 24 24 80 24), auf der Webseite ( rmv-frankfurt.de ) oder in der App (RMVgo) zu informieren. Eine Übersicht über die Baustellen in Frankfurt von Juli bis Dezember finden Sie hier