E-Scooter-Boom in Frankfurt wegen Streiks

Wenn im ÖPNV gestreikt wird, steigen viele Leute in Frankfurt auf E-Scooter um. Das hat sich auch beim vergangenen Streik von Verdi gezeigt.

Streiks im ÖPNV verändern Nutzungsverhalten bei E-Scootern

E-Scooter nicht bei allen Frankfurtern beliebt

Am vergangenen Freitag (2. Februar) standen die U- und Straßenbahnen still, weil die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder bei den kommunalen Verkehrsunternehmen zum Streik aufgerufen hatte. Viele Fahrgäste mussten auf Busse und S-Bahnen ausweichen, doch auch andere Fortbewegungsmittel wurden wegen des Ausstandes mehr genutzt: E-Scooter.Am vergangenen Freitag seien 12 000 Fahrten mit den Modellen des Anbieters Voi in Frankfurt erfolgt, zitiert dieVoi-Pressesprecher Tim Schäfer. „Das ist ein Wert, der normalerweise nur in der Hochsaison erreicht wird“, womit er die warmen und trockenen Sommermonate meint.Wie Schäfer weiter berichtet, habe sich die bundesweite Nachfrage bei Voi während des Streiktages im ÖPNV gegenüber dem gleichen Tag der Vorwoche verdoppelt. Teilweise hätte es je nach Stadt Zunahmen von bis zu 580 Prozent gegeben. An der Spitze stünde demnach Hamburg mit 20 000 Fahrten, wo der Anbieter noch nie so viele Fahrten verzeichnet habe – und das trotz des vergleichsweise kalten Wetters.Weil durch den Streik ein großer Teil des ÖPNV ausgefallen sei, habe sich auch die Nutzung bei E-Scootern verändert, sagt Schäfer weiter. Kunden würden die Elektrokleinstfahrzeuge teils für gesamte Wegstrecken verwenden, statt damit etwa bloß die letzten Meter zur nächsten Haltestelle zurückzulegen.„Für uns ist es ein Beleg dafür, dass Sharing-E-Scooter inzwischen nicht nur eine tragende Stütze im Verkehrsangebot sind, wenn es um die täglichen Verkehre geht,“ sagt Voi-Deutschlandchef Stephan Bölte, „sondern auch wenn Ausfälle zu kompensieren sind.“ Ähnliche Rekordzuwächse konnten auch in der Vergangenheit bei Streiks im ÖPNV nachgewiesen werden, erzählt Schäfer im Gespräch mit dem JOURNAL.Ähnliches zeigt sich auch in der Bundeshauptstadt: 2,5-mal so viele Fahrten wie im Vergleich zu einem Tag ohne Streik seien mit E-Bikes und E-Tretrollern in Berlin abgeschlossen worden, teilt Sharing-Anbieter Tier demmit.Neben Voi und Tier vermieten in Frankfurt noch die Anbieter Lime und Bird E-Scooter. Seit ihrer offiziellen Zulassung im Jahr 2019 spalten die mietbaren elektrischen City-Roller die Gemüter. Während die einen sie als nützliche Erweiterung des Mobilitätsmixes ansehen, regen sich andere über betrunkene Fahrer und achtlos auf Gehwegen abgestellte Exemplare auf.