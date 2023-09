Baustellen in Frankfurt sorgen für massive Verkehrssperrungen

Ab Anfang September werden weitere Baustellen zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Frankfurt führen. Es kommt auch zu Vollsperrungen. Eine Übersicht.

Baustellen in Frankfurt: Neue Mainzer Straße mit weniger Fahrspuren

Private Kranarbeiten legen Verkehr im Kettenhofweg für drei Tage lahm

Melchiorstraße wird für Umgestaltung gesperrt bis Anfang November

Wegen Arbeiten an einer Fernwärmeleitung durch die Mainova bleibt die Allerheiligenstraße zwischen Lange Straße und Stoltzestraße bis Freitag, 29. September, für den Fahrverkehr voll gesperrt. Von der Hanauer Landstraße kommend erfolgt eine Umfahrungsempfehlung über den Anlagenring.Aufgrund von barrierefreiem Umbau der Haltestelle Hospital zum Heiligen Geist durch die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) kommt es in der Lange Straße zwischen Rechneigrabenstraße und Schöne Aussicht von Montag, 4. September, bis Anfang 2025, zu Fahrspurreduzierungen. Zusätzlich wird die Fischerfeldstraße in Höhe Lange Straße voll gesperrt.Wegen Leitungsverlegung durch die Netzdienste Rhein-Main wird die Darmstädter Landstraße zwischen Offenbacher Landstraße und Mühlbruchstraße von Montag, 4. September, bis Samstag, 30. September, stadteinwärts für den Fahrverkehr voll gesperrt. Eine Umfahrungsempfehlung erfolgt über Offenbacher Landstraße und Siemensstraße.Weil eine neue Fußgängerquerung angelegt wird, kommt es an der Kreuzung Neue Mainzer Straße / Junghofstraße von Montag, 4. September, bis Mitte November, zu Fahrspurreduzierungen.Wegen Leitungsarbeiten durch die Netzdienste Rhein-Main GmbH (NRM) wird die Dortelweiler Straße zwischen Friedhof Bornheim und An den Röthen von Montag, 4. September, bis Sonntag, 10. September, in beiden Richtungen für den Fahrverkehr voll gesperrt. Eine Umfahrungsempfehlung erfolgt über Friedberger Landstraße, Rothschildallee, Rohrbachstraße, Hartmann-Ibach-Straße, Burgstraße, Saalburgstraße, Neebstraße, Im Prüfling, Weidenbornstraße und Dortelweiler Straße.Die städtische Nahverkehrsgesellschaft traffiQ leitet deshalb die Metrobuslinie M34 über Friedberger Landstraße, Alleenring und Rohrbachstraße um. Die Haltestellen entlang der Umleitungsstrecke werden bedient. Ab dem Morgen des 11. September fährt die M34 wieder auf ihrem gewohnten Linienweg.Aufgrund von privater Kranarbeiten wird der Kettenhofweg zwischen Barckhausstraße und Feuerbachstraße von Montag, 4. September, bis Mittwoch, 6. September, für den Fahrverkehr voll gesperrt. Für Kraftfahrzeuge erfolgt eine Umfahrungsempfehlung über Brentanostraße, Bockenheimer Landstraße, Barckhausstraße. Der Radverkehr wird über Brentanostraße, Bockenheimer Landstraße, Barckhausstraße und in Gegenrichtung über Ulmenstraße, Guiollettstraße und Feuerbachstraße umgeleitet.Da private Kranarbeiten anstehen, wird die Gwinnerstraße zwischen Borsigallee und Gelastraße von Montag, 4. September, 20 Uhr, bis Dienstag, 5. September, 4 Uhr, für den Fahrverkehr voll gesperrt. In Richtung Seckbach wird über Borsigallee, Vilbeler Landstraße und Wilhelmshöher Straße umgeleitet; in Richtung Borsigallee über Gelastraße, Flinschstraße und Am Erlenbruch.Die Buslinie 44 kann in dieser Zeit nicht zwischen der U-Bahnstation Gwinnerstraße und der Leonhardsgasse am Ortsrand von Seckbach fahren. Am Morgen des 5. September ab etwa 4 Uhr verkehrt die Buslinie wieder durch die Gwinnerstraße.Wegen Straßenbauarbeiten wird die Melchiorstraße zwischen Justinuskirchstraße und Antoniterstraße ab Montag, 4. September, bis Freitag, 3. November, halbseitig gesperrt. Zusätzlich wird gegen Ende der Maßnahme der Bereich voll gesperrt; hierzu wird gesondert informiert. Grund für die Maßnahmen ist die sanierungsbedürftige Melchiorstraße, die auch mehr Platz für Bäume und eine bessere Barrierefreiheit erhalten soll.Aufgrund von dringender Reparaturarbeiten an einer Bahnbrücke kommt es weiterhin in der Mörfelder Landstraße zwischen Otto-Fleck-Schneise und Am Oberforsthaus von Mittwoch, 6. September, bis Montag, 30. Oktober, jeweils sonntags bis freitags nachts zwischen 20 und 5 Uhr, zur Einspurigkeit in beiden Fahrtrichtungen. An Veranstaltungstagen im Stadion pausieren die Arbeiten. Eine kurzfristige Verlegung einer Bushaltestelle wird erforderlich; traffiQ informiert hierzu gesondert.Alle erwähnten Baustellen können überdies von zu Fuß Gehenden passiert werden.