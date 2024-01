Max-Planck-Institut wird nicht auf Dondorf-Gelände gebaut

Auf dem Gelände der Dondorf-Druckerei in Frankfurt-Bockenheim wollte die Max-Planck-Gesellschaft ihr Institut für empirische Ästhetik errichten. Von diesen Plänen rückt die Gesellschaft nun ab. Die Kritik sei zu stark gewesen.

Max-Planck-Institut will nicht mehr auf Dondorf-Gelände in Frankfurt-Bockenheim bauen

2023 war die Dondorf-Druckerei in Frankfurt-Bockenheim zwei mal besetzt worden. Hintergrund: Aktivistinnen fordern den Erhalt des historischen Backsteingebäudes, das einem Neubau des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik (MPIEA) weichen sollte. Ihre Pläne sehen einen nicht-kommerziellen soziokulturellen Veranstaltungsort vor, den alle Frankfurterinnen und Frankfurter mitgestalten sollten. Die Goethe-Universität machte jedoch jeweils von ihrem Hausrecht Gebrauch und lies das Gebäude polizeilich räumen.Auch vonseiten der Stadtgesellschaft und aus Teilen der Politik, etwa von der Linken und den Grünen, wurde Kritik an den Plänen laut, das Gebäude, das einst in jüdischem Besitz war, abzureißen. Nun ist für die Max-Planck-Gesellschaft die Auseinandersetzung um den Standort offenbar Grund genug, von ihren Plänen abzusehen und ihr neues Institut an einem anderen Ort zu bauen. Auf ihrer Webseite heißt es in einer Stellungnahme: „Wir sehen keine Möglichkeit mehr, unsere wissenschaftlichen Ziele hier unter den gegebenen Umständen vollumfänglich, zeitnah und im Einklang mit dem für uns geltenden Zuwendungsrecht zu verwirklichen“, sagt Melanie Wald-Fuhrmann, Direktorin des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik.Da der Erhalt des historischen Dondorf-Druckerei-Geländes planerisch nicht umsetzbar sei, wäre nur der Abriss und Neubau mit Rekonstruktion der Fassade möglich und für das Institut tragbar gewesen. „Dies halten wir jedoch aufgrund der von verschiedenen Interessensgruppen daran, teils auch äußerst aggressiv, geäußerten Kritik für nicht mehr sinnvoll“, erklärt Wald-Fuhrmann. Weiter verstehe sich das Institut nicht nur als Wissenschaftsstandort, „sondern möchte mit kulturellen Veranstaltungen und verschiedenen Diskussions- und Vermittlungsformen auch in den Austausch mit der Stadtgesellschaft treten“. Dafür brauche es aber ein gutes Verhältnis zu den Menschen in Frankfurt.Das zuständige Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie der Frankfurter Stadtplanungsdezernent und die Goethe-Universität seien bereits über die Entscheidung informiert worden.Derweil freut sich die Initiative „Die Druckerei“ über die Entwicklung. „Unser Aktivismus hat gewirkt“, heißt es auf Nachfrage des JOURNAL. Allerdings sei man noch etwas verhalten, da die weitere Entwicklung noch nicht absehbar sei. Die Initiative werde sich aber weiterhin um Gespräche bemühen, um die Zukunft der Druckerei mitzugestalten.