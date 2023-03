Die Nidda: Der umgebaute Fluss

Der diesjährige Weltwassertag fordert unter anderem, Wasser mit mehr Bedacht zu nutzen. Die Nidda wird zu diesem Zweck renaturiert.

Zu Frankfurt gehört der Main – und die Nidda. Der kleinere der beiden Flüsse, der im Frankfurter Stadtteil Höchst in den anderen mündet, versorgt das Grundwasser mit, das laut Stadt zu 85 Prozent für die lokale Trinkwasserversorgung herangezogen wird.



Allerdings hat nicht zuletzt der vergangene Sommer gezeigt , wie die Dürre für Niedrigwasserstände bei Flüssen wie der Nidda gesorgt hat. Zeitweise durfte kein Wasser aus ihr im Stadtgebiet entnommen werden. Dadurch und durch die baulichen Veränderungen leidet das Ökosystem an und in der Nidda.Der Weltwassertag 2023 steht unter dem Titel „Accelerating Change“, also den Wandel beschleunigen. Gemeint ist einerseits, wie das Umweltbundesministerium mitteilt, „bis 2030 sauberes Wasser und Sanitärversorgung für alle Menschen zu gewährleisten“. Andererseits geht es darum, Ökosysteme an und in Gewässern zu schützen und dafür vor allem naturnahe Änderungen an beispielsweise Flüssen vorzunehmen. An der Nidda werden solche Renaturierungen teils schon vorgenommen.In der Vergangenheit wurde die Nidda der Stadt zufolge wie so viele Flüsse für die wirtschaftliche Nutzung und zum Hochwasserschutz verändert. Wehre für den Hochwasserschutz wurden errichtet, der Fluss begradigt und Schadstoffe von der Industrie eingelassen. Umweltschäden waren die Folge. Seit den 90er-Jahren wurden deshalb erste Maßnahmen ergriffen, um die Wasserqualität zu verbessern und das Ökosystem zu schonen.Derzeit wird von der Stadtentwässerung Frankfurt an der Renaturierung der Nidda gearbeitet: Die Wehre werden laut eigenen Angaben umgebaut, um Fischen die Wanderung zu Laichplätzen zu ermöglichen. Die Vorgaben zum Hochwasserschutz und zum Grundwasserspiegel sollen dabei eingehalten werden. In Höchst wurde beispielsweise das bestehende Wehr durch ein Streichwehr ersetzt, das Übermengen von Wasser in ein Entlastungsgewässer leitet. Ein Umgehungsgerinne ermöglicht derweil Fischen den Flussaufstieg. Beide Maßnahmen bilden eine natürliche Flussgestalt nach.Andere Niddawehre sollen ebenfalls umgebaut werden, um die „kanalisierte“ Nidda wieder in einen „wirklichen“ Fluss umzuwandeln. Laut dem Regierungspräsidium Darmstadt, die oberste Wasserbehörde in Südhessen, werden solche Maßnahmen auch dazu beitragen, den geforderten Wandel des Weltwassertages herbeizuführen.