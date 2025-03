Verwirrendes Frankfurt: Kuriositäten und Verwechslungsgefahren

Frankfurt hat Besonderheiten, die vielen Alteingesessenen kaum noch auffallen, die aber für Neu-Frankfurterinnen oder Touristen gar nicht so einfach zu durchblicken sind. Wir haben uns am Alphabet abgearbeitet – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Hier kann man als Auswärtiger durchaus mal der Logik folgen, dass es sich bei dem Zusatz „Alt“ vor dem Stadtteil um den alten Ortskern handelt, zum Beispiel Alt-Sachsenhausen, Alt-Fechenheim, Alt-Bornheim, Alt-Eckenheim, Alt-Heddernheim und einige weitere. Wer hingegen eine alte Altstadt sucht, wird in Höchst fündig, wer aber jenen touristischen Anziehungspunkt der Frankfurter Innenstadt besuchen möchte, befindet sich wahrscheinlich auf der Suche nach der „Neuen Altstadt“. Genau, die Altstadt wurde neu gebaut, die alte Altstadt wurde im Zweiten Weltkrieg von Bomben zerstört, daher gibt es in der Frankfurter Innenstadt keine Alt-Altstadt. Immerhin liegt die Neue Altstadt in der Innenstadt, und diese bezeichnet nicht nur einen geographischen Radius, sondern einen tatsächlich so bezeichneten Stadtteil.Viele Worte aus der Jugendsprache auch mit türkischem Ursprung verbreiteten sich von Frankfurt aus in ganz Deutschland. Wie Babo. Das bedeutet so etwas wie „Boss“ oder „Chefvon“. Egal ob bezüglich Bürgermeister, Bahn oder Gangsta-Rap. In Frankfurt sollte man „wissen, wer der Babo ist“. Apropos, Gerichte können Haftbefehle ausstellen, viele kennen das zum Glück nur aus dem Krimi. Aber oben genannte Liedzeile stammt bekanntermaßen von dem Musiker namens Haftbefehl. Selbst wenn manche Frankfurter gerne den berühmten und sogar in manchen Feuilletons besprochenen Rapper als Sohn ihrer Stadt bezeichnen würden, uffbasse: Hafti ist Offenbacher. Wieder Verwechslungsgefahr: Baba als Substantiv bedeutet Papa, baba als Adjektiv so etwas wie super oder toll. In Frankfurt wird zwar auch von Haftbefehl als Baba Haft gesprochen. Doch der Babba ist in Frankfurt ein anderer Musiker, nämlich die Techno-Ikone Sven Väth. Er erlangte durch Frankfurts Clubszene Berühmtheit, aber: der inzwischen 60-Jährige wurde ebenso in Offenbach geboren.Nicht nur der Bembel, sondern auch Stadtteile. Die Frankfurter bezeichnen mit ihrem Hausberg nicht etwa den „Frankfurter Berg“, sondern den Lohrberg. „Frankfurter Berg“ hingegen ist ein Stadtteil und ein S-Bahn-Haltepunkt vor Eschersheim. Bergen(-Enkheim) ist ein eigener Stadtteil auf dem Berg und in der Nähe des Lohrbergs. Enkheim liegt unten, und dorthin fährt die U-Bahn, nach Bergen nur der Bus. Die Berger Straße wiederum durchzieht Bornheim, aber im unteren Bereich auch das Nordend-Ost und ganz oben sogar ein bisschen Seckbach.Nicht Boho, sondern Bornheim, Bockenheim und Bonames heißen die Stadtteile mit Bo. Aber auch hier ist vieles nicht so eindeutig, wie es erst mal klingt: Das Bürgerhaus Bornheim zum Beispiel liegt genau genommen im Ostend, und auch der Laden Oxfam Bornheim ist am Merianplatz, und der liegt im Nordend-Ost. Dass der Fernsehturm, den man „Ginnheimer Spargel“ nennt, auch in Ginnheim liegt, könnte man annehmen, aber er befindet sich im Stadtteilgebiet von Bockenheim.Hibbdebach ist die andere Seite von Dribbdebach. Im Prinzip geht es um „hüben“ und „drüben“, wobei „hüben“ die alte Frankfurter Innenstadtseite und „drüben“ die andere Flussseite meint mit unter anderem Sachsenhausen. „De Bach“ meint „der Seite des Flusses“. Typisch ist die Verniedlichung, hier den Fluss Main als „Bach“ zu bezeichnen; ähnlich wie von der Großstadt Frankfurt verniedlichend als „Städtchen“ geredet wird.Es gibt Eschersheim und den Eschenheimer Turm, aber wo bitte ist dieses Eschenheim? Gibt es nicht, gab es mal, aktuell finden wir nur Eschersheim. Die große Eschenheimer Straße hat auch nichts mit der Eschersheimer Landstraße zu tun. Der U-Bahn-Halt Eschenheimer Tor liegt genauso wenig in Eschersheim. Nieder-Eschbach ist Frankfurt, Ober-Eschbach ist Bad Homburg, Eschborn gehört gar nicht zu Frankfurt, ist aber ganz in der Nähe. Eckenheim ist ein eigener Stadtteil, der zwar ähnlich klingt, aber nichts mit Enkheim zu tun hat.© Adobe Stock/Markus MainkaDa ist zum einen der Großflughafen vor den Toren der Stadt und zum anderen der kleine Flughafen Frankfurt-Hahn, doch Hahn ist draußen in der Provinz. Es gibt noch nicht mal einen Ort namens Frankfurt-Hahn, das war schlicht eine Erfindung des dortigen Flughafenbetreibers, um die Nähe zu der Großstadt Frankfurt zu suggerieren. Letztere bestand lediglich historisch, da der ehemalige Militärflughafen in Hahn den Frankfurter entlasten sollte. Zwar wird der Flughafen in Hahn seit 2023 nicht mehr zusätzlich mit „Frankfurt“ gekennzeichnet, wie noch in den Anfangsjahren des Billigflieger-Hypes. Dennoch passiert es immer noch, dass Passagiere hier landen und sich wundern, daher: Wer nach Frankfurt am Main will, sollte auf das Kürzel FRA achten. HHN wiederum steht für Hahn und ist einfach mal über 100 Kilometer von Frankfurt entfernt.Übrigens: Der Großflughafen und nicht etwa das Stadtgebiet selbst sorgt für Frankfurts hohe Kriminalitätsstatistik, hauptsächlich aufgrund von Delikten im dortigen Frachtbereich. Aber auch Delikte aus der Kategorie Steuerhinterziehung lassen Kapitalverbrechen locker hinter sich, wobei es sich bei Kapitalverbrechen per Definition um Gewaltverbrechen handelt und bei der Steuerhinterziehung um Kapitalismusverbrechen. Kann man auch leicht verwechseln.Besonders ist, dass Frankfurt einen Namensvetter im Osten hat, das kleinere Frankfurt, nämlich an der Oder. Das ist einzigartig in Deutschland: Keine Städte sonst mit vergleichbar hohen Einwohnerzahlen haben überhaupt Namensvettern und ihre Unterscheidung an den jeweiligen Flüssen orientiert, an denen sie liegen.Noch bevor der Begriff Techno geläufig und Berlin in aller Munde war hinsichtlich dieser Musikrichtung, gab es den Frankfurt Beat, der inhaltlich das Gleiche meinte. Dies sei aber nicht zu verwechseln mit einzelnen Labeln, gemeint ist nur der historische Oberbegriff.Frankfurt bringt man im Ausland mit einer Sache in Verbindung, und das sind Würstchen. Frankfurter Wurst oder Würstchen sorgen international viel mehr für den typischen Frankfurter Geschmack, als es der Handkäs je vermag. Das kann man bedauern oder nicht. Oft wird im Ausland auch der Zusatz Wurst oder Würstchen einfach mal weggelassen. Noch nicht mal das -er von Frankfurter wird komplett deklariert, sondern der Gast oder Kunde bestellt einfach „Frankfurt“ und bekommt die heißgemachte Wurst mit Markenschutz oder Senf.Unter der Frankfurter Schule sind zusammenfassend die Lehren der kritischen Theorie der großen Frankfurter Philosophen und Sozialwissenschaftler Adorno, Habermas und Horkheimer zu verstehen. Die Neue Frankfurter Schule wiederum bezieht sich zwar auf die Frankfurter Schule, beschreibt aber einen satirischen Umgang mit selbiger. Die Gründerder Neuen Frankfurter Schule fanden sich seinerzeit auch hier zusammen, da sie eng mit dem Satiremagazin Titanic , mit Sitz in Frankfurt, verbandelt waren oder sind. Heute sind die kreativen Überreste und die neuerlichen Ambitionen der NFS, die auch schon rund 40 Jahre auf dem Buckel hat, im Caricatura , dem Museum für Komische Kunst, zu finden.© Wikipedia/Karsten11Nun fangen diese beiden Parks mit G an, haben ein ü und Burg im Wort. Parks punkten meist mit viel Grün, und der eine Frankfurter Park heißt auch so: Grüneburgpark. Der phonetisch ähnliche heißt Günthersburgpark. Gerade bei Verabredungen gibt es gerne mal Verwechslungen und lange Gesichter, wenn das Date nicht auftaucht und im anderen Park herumirrt.Die Stadt Mainz ist in zwei Frankfurter Straßennamen untergebracht und sorgt öfter mal für Verwechslung. Da gibt es die Mainzer Landstraße, eine der längsten Straßen Frankfurts. Und die Neue Mainzer Straße, das ist diejenige zwischen den Hochhäuserschluchten, wo viele Fotostopps machen, aber auch viele Tuning-Heinis ihre Autos beziehungsweise deren Motoren aufheulen lassen.Der Fluss zur Stadt Frankfurt heißt zwar Main, aber die Stadt Mainz liegt am Rhein. Das mag Touristen verwundern. Apropos: In Mundart wird der Main auf eine Art ausgesprochen, dass manche Touri-Gruppe aus Fernost sich freut, wie leicht das Wort zu lernen ist. Denn das nasale Maa hat einen chinesischen Bruder. Doch hier kommt es sehr auf Feinheitenan, denn übersetzt kann dieses „Ma“ entweder Mama, Hanf oder Pferd bedeuten.Ober-Erlenbach gehört zu Bad Homburg, Nieder-Erlenbach gehört zu Frankfurt und ist dessen nördlichster Stadtteil, Niederursel gehört zu Frankfurt, Oberursel ist eigenständig, Kfz-kennzeichenmäßig aber Bad Homburg und hat den Zusatz „Taunus“. Oberliederbach hat einen Bruder, nicht etwa Niederliederbach, sondern Unterliederbach. Oberrad und Niederrad liegen Dribbdebach und haben Sachsenhausen zwischen sich. Ganz ohne „Ober“ oder „Unter“ wiederum kommt Nied aus, es liegt Hibbdebach und grenzt an Höchst.© Harald SchröderDer Osten hat ein Ende und einen Haltepunkt Ostendstraße, aber der Ostbahnhof ist nicht an diesem Ende, sondern – woanders. Dann gibt es noch ein Lokal, das auch große Ähnlichkeit zu jener Windrichtung hat und zwar das Oosten; immerhin liegt es auch im Ostend.Nicht etwa Breungeshain, denn das liegt im hohen Vogelsberg, und der Breungeshainer Hang ist eine kleine Skipiste am Hoherodskopf in circa 70 Kilometern Entfernung von Frankfurt. In Frankfurt-Preungesheim hingegen gibt es zum Beispiel ein Frauengefängnis, eine U-Bahn-Linie, eine Tram und einen großen Laden für Künstlerbedarf. Aber selten Ski- und Rodel gut.Riederwald, Riedberg und die Riederhöfe, klingt alles ähnlich. Riederwald ist ein vergleichsweise kleiner Stadtteil und liegt im Grüngürtel. Gemein ist – zumindest für Neufrankfurter und -innen: Riederwald hat ein Stadion, das Riederwaldstadion heißt – das genaugenommen auf Seckbacher Grund liegt – wiederum das Waldstadion liegt in (beziehungsweise bei) Niederrad. Aber bleiben wir bei „Rieder“. Die Riederhöfe markieren einstige wehrhafte Gehöfte, und nur noch ein einzelnes historisches Tor ist Zeuge der Vergangenheit, der Rest wurde zerstört. Der Riedberg wiederum ist tatsächlich eine kleine Erhebung im Nordwesten Frankfurts, geht aber über den Stadtteil Kalbach-Riedberg weit hinaus. Es ist ein junger Bezirk in retortenhafter Randlage, der am Reißbrett geplant und inzwischen umgesetzt wurde. Immerhin vielerorts mit imposantem Skyline-Blick.Klar geht es hier um Eintracht Frankfurt , den Fußballbundesligisten oder auch die „Diva vom Main“. Doch SGE steht für den vollständigen Namen des Vereins, nämlich Sportgemeinde Eintracht (Frankfurt). Daher ist von dem Bundesligisten sowohl von der SGE als auch von der Eintracht oder Eintracht Frankfurt die Rede. Und natürlich hat die SGE viele weitere Abteilungen über den Fußball auf Bundesliga-Niveau hinaus.Man sollte meinen, dass ganz Frankfurt die viel besungene Vorwahl 069 hat. Aber das ist nicht so, denn wer in Bergen-Enkheim wohnt, hat 06109. Auch Harheim und Nieder- Erlenbach haben Bad Vilbeler Vorwahl, nämlich 06101. Das ist schmachvoll, denn selbst Offenbach hat die Frankfurter Vorwahl 069.© Adobe Stock/uslatarMal heißt das Stadion Commerzbank Arena, mal Deutsche Bank Park. Aber nur, weil ein millionenschwerer Werbevertrag das so vorgibt, halten sich die Frankfurter und Frankfurterinnen im Sprachgebrauch noch lange nicht daran: Der Ort heißt und hieß schon immer Waldstadion und ist die Heimat der SGE. Apropos, auch wenn es oft so behauptet wird: Das Waldstation ist nicht etwa in Niederrad, sondern liegt in Sachsenhausen-Süd. Das galt übrigens auch für die Niederräder Pferderennbahn – heute DFB Campus: Auch dieses Gebiet ist Sachsenhausen-Süd. Man betritt das Gelände aber immerhin von Niederrad aus.Wie schnell ist der Westbahnhof mit dem Haltepunkt Westend verwechselt, schaut man auf eine Karte(n-App), bekommt man es mit dem Westend-Nord und natürlich dem Nordend-West zu tun. Der Hessische Rundfunk am Dornbusch liegt auf dem Gebiet von Nordend-West, der Parkplatz und die Fußballplätze hingegen sind Dornbusch. Die U-Bahn-Station Dornbusch stadtauswärts heißt Dornbusch, der Bahnsteig auf der anderen Seite hingegen liegt auch im Westend-Nord. Dann gibt es noch die Nordweststadt und das Nordi, also das Nordwestzentrum, welches ein großes Einkaufszentrum ist. All diese Orte könnten unterschiedlicher kaum sein: Das Westend ist schick, teuer und etwas langweilig. Das Nordend, egal ob West oder Ost, ist nice und daher gentrifiziert. Die Nordweststadt hat viele Wohnhochhäuser und gilt in Teilen – ob zu Recht oder nicht – als sogenannter sozialer Brennpunkt.Im südöstlichen Bundesland heißt es, „Bayer kann man nicht werden, Bayer muss man sein“. In Frankfurt ist das anders, denn Frankfurt am Main ist eine Weltstadt und nicht nur deshalb für ihre Weltoffenheit bekannt. Wer dazugehören möchte, kann es, wie es Hassan Annouri in seinem Song „Wir sind alles Frankfurter“ beschreibt. Es gehört zum Frankfurter Selbstverständnis, dass multikulturelle Offenheit herrscht und alle Gegensätze am Ende doch mit dem Bemühen um Eintracht wettgemacht werden.