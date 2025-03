Aids Hilfe Frankfurt wird 40 Jahre alt

Die Aids Hilfe Frankfurt blickt dieses Jahr auf 40 Jahre Wandel zurück: Was einst eine Selbsthilfeorganisation war, ist nun ein gewachsenes Netzwerk an vielfältigen Angeboten, die neue Wege eröffnen.

Jubiläumsmotto der Aids Hilfe Frankfurt: „Vielfalt die bleibt“

Ein Jahr lang Aids Hilfe Frankfurt feiern – mit neuem Logo

Seit Gründung der AHF: In 40 Jahren ist viel passiert

Die Aids Hilfe Frankfurt (AHF) fungiert seit ihrer Gründung 1985 als politisches Sprachrohr, Schutzraum und Motor für gesellschaftlichen Wandel. Seitdem hat sie sich ständig weiterentwickelt. Heute setzt sich die Aids Hilfe für unterschiedliche Themen ein: von sexueller Gesundheit und queerer Jugendarbeit über soziale Teilhabe durch Bildungs- und Netzwerkarbeit bis hin zu Geflüchtetenhilfe und Drogenprävention. Dieses Jahr begeht die AHF ihr 40-jähriges Jubiläum – unter dem Motto „Vielfalt die bleibt“.Das Jubiläumsmotto knüpft an das 20-jährige Jubiläum „Vielfältig verbunden“ an, um Beständigkeit zu vermitteln. Die Aids Hilfe Frankfurt will ausdrücken, dass haltbare Solidarität wichtiger denn je ist. Gerade in Zeiten, in denen die politische Stimmung schlechter wird und Errungenschaften der queeren Community wieder angezweifelt werden, wachse die Wichtigkeit der Beständigkeit. Die AHF verbindet das Motto mit dem klaren Versprechen: „Wir bleiben. Kämpferisch, solidarisch und laut.“ Die Aids Hilfe Frankfurt möchte auch in den kommenden Jahren der Motor für Veränderungen sein und sich „mit lauter Stimme“ für Gleichberechtigung, eine diskriminierungsfreie Gesundheitsversorgung und für das Recht aller Menschen auf ein selbst bestimmtes Leben einsetzen.Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen, nicht nur für die queere Community, feiert die Aids Hilfe Frankfurt ihr Jubiläum. Dabei wird Raum für Begegnungen, Austausch und gemeinsames Erinnern geschaffen. Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten bildet ein großer Festakt im November mit anschließender Community Party rund um den Welt-Aids-Tag am 1. Dezember.Im Rahmen des Jubiläums hat die Aids Hilfe Frankfurt ihr Logo angepasst. Es ist jetzt regenbogenfarben und soll nicht nur den gesellschaftlichen Wandel repräsentieren, sondern auch für die Vielfalt der Menschen in der Gesellschaft stehen. Es dient außerdem dazu, klar zu machen, dass die Aids Hilfe Frankfurt mit der Zeit gehe und sich weiterentwickeln möchte, dabei ihren Ursprung aber nicht vergisst.Im Gründungsjahr der Aids Hilfe Frankfurt, 1985, war Aids mit Angst, Verzweiflung und gesellschaftlicher Ausgrenzung verbunden. Zu dieser Zeit gab es noch keine Medikamente, keine Therapien und damit auch keine Hoffnung. Menschen schlossen sich zusammen und gründeten die Aids Hilfe. Sie begleiteten Erkrankte und deren Angehörige, kämpften gegen Stigmatisierung und für Aufklärung. Mit der Zeit haben sich die Herausforderungen geändert, denn heutzutage ist das Virus HIV heilbar. Erkrankte können mit dem Virus ein selbstbestimmtes Leben führen.