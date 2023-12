Wo in Frankfurt Böllern verboten ist

Frankfurt-Sachsenhausen

Nach 75 Jahren: Traditions-Schuhhaus schließt

Am Samstag schließt das Schuhhaus Jordan in der Schweizer Straße nach 75 Jahren. Die verbliebenen Mitarbeitenden kommen in der zweiten Filiale am Frankfurter Liebfrauenberg unter.

Text: Sina Claßen / Foto: Sir_Oliver/Adobe Stock (Symbolbild)