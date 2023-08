Zeil: Zalando Outlet eröffnet, die Mieten sinken

Zalando Outlet eröffnet einen Store auf der Zeil. Auf vier Etagen bietet der Modehändler nun günstige Kleidung und Schuhe an. Währenddessen sinken die Mietpreise auf der Zeil.

Outlet-Mode auf 1700 Quadratmetern

Kann das Outlet die Attraktivität auf der Zeil steigern?

Mietpreise auf der Zeil sinken

Am Mittwoch hat der Online-Händler für Mode Zalando einen Outlet-Store auf der Zeil eröffnet. Auf der Fläche des ehemaligen „Galaxy Studio“ von Samsung können sich Besuchende nun durch das Off-Price-Sortiment durchstöbern. Dabei werden Mode für Frauen und Männer, für Kinder und Babys, aber auch Schuhe angeboten, die nicht mehr im Online-Shop angeboten werden. Dazu gehören unter anderem B-Ware, retournierte Ware, Einzelgrößen und Stücke aus der Vorsaison.Der neue Store auf der Zeil ist nicht der erste Outlet-Store in Frankfurt. Auch in Bockenheim gibt es nun seit neun Jahren einen Store, sogar in einer etwas flächengrößeren Ausführungen. Die Räumlichkeit auf der Zeil ist dennoch mehr als groß: rund 1700 Quadratmeter Verkaufsfläche und vier Etagen bieten genügend Raum für das umfangreiche Sortiment bestehend aus 2000 Marken, wie es vonseiten Zalando heißt.Für die Zeil könnte die Neueröffnung gelegen kommen, leidet sie nun seit längerem unter unaufhörlichem Ladensterben . Sei es Görtz , Karstadt, Conrad oder auch Eckerle – um nur ein paar Läden zu nennen –; sie alle haben die Zeil im Laufe der vergangenen Monate verlassen. Ob der Zalando Outlet die Attraktivität der Zeil steigern kann, wird sich zeigen.Während Läden auf der Zeil kommen und gehen, sinken derweil die Spitzenmieten der Ladenflächen an der Zeil. Das teilt das Maklerhaus JLL mit. So werden momentan 270 Euro pro Quadratmeter auf der Einkaufsstraße bezahlt, das sind rund zehn Euro weniger als vor einem Jahr. Die Nachfrage an freiwerdenden Flächen ist dennoch hoch, was auch daran liegen kann, dass die Zeil zu den b undesweit am meisten frequentierten Einkaufsstraßen gehört, wie das Unternehmen Hystreet festgestellt hat. Das Mietniveau ist abseits von der Zeil nur in der Kaufingerstraße in München sowie in der Tauentzienstraße in Berlin höher, so JLL.