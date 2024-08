„Demokratie gestalten“: Lesung und Gespräch

Das Buch „Demokratie gestalten“ bietet anlässlich des Paulskirchenjubiläums in Frankfurt eine Bestandsaufnahme liberaler Demokratien. Im September gibt es dazu eine Lesung im Museum Angewandte Kunst.

Info

Lesung und Gespräch: 9. September, 19 Uhr, Museum Angewandte Kunst, Schaumainkai 17, der Eintritt ist kostenfrei

Mit „Demokratie gestalten“ ist eine aktuelle Bestandsaufnahme unseres Denken und Handelns passend zum Paulskirchenjubiläum in Frankfurt erschienen. Darin finden sich zahlreiche Beispiele für die Gestaltung einer liberalen Demokratie von insgesamt 30 namhaften Autoren. Das Kulturdezernat lädt nun am Montag, den 9. September zu einer öffentlichen Lesung und dem Gespräch mit den Herausgeberinnen und Herausgebern Frank E. P. Dievernich, Jasmin Schülke und Paula Macedo Weiß.Stattfinden wird die Veranstaltung am 9. September ab 19 Uhr mit der Kulturdezernentin Ina Hartwig sowie den Beitragenden Mirjam Wenzel, der Direktorin des Jüdischen Museums und Matthias Wagner K, dem Direktor des Museums Angewandte Kunst. Ort der Veranstaltung ist das Museum für Angewandte Kunst.