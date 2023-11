Ein handgranatenähnlicher Gegenstand auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Es handelte sich jedoch um eine Filmrequisite.

Handgranaten-Attrappe beim HR löst Polizeieinsatz aus

Wie die Hessenschau meldet, diente das handgranaten-Modell, das einen Polizeieinsatz auslöste, als als Requisite zu einer Recherche rund um die Echtheit und Verwechselbarkeit von Attrappen. Diese wurde unbedacht in der Redaktion liegen gelassen.In den Räumlichkeiten des Hessischen Rundfunks, die von einer externen Firma genutzt werden, wurde heute Morgen die Attrappe einer Handgranate gefunden. Nach Begutachtung durch die Sprengstoffexperten der Frankfurter Polizei stellte sich heraus, dass von dieser zu keiner Zeit Gefahr ausging.Heute Morgen gegen 7.50 Uhr erreichte die Polizei die Mitteilung, dass in einem Büro auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks ein handgranatenähnlicher Gegenstand gefunden worden sei. Sofort schickte die Polizei Frankfurt mehrere Einsatzwagen zum Einsatzort, räumte und sperrte den Bereich weiträumig ab. Experten des Sprengstoffkommissariats, die ebenfalls unverzüglich eintrafen, untersuchten den aufgefundenen Gegenstand. Kurze Zeit später gaben die Fachleute der Kriminalpolizei Entwarnung: Es handelt sich tatsächlich um eine Filmrequisite, die zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr darstellte. Erst am Dienstag war es in Frankfurt an der Hauptwache zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Dort hatte ein bislang noch flüchtiger Unbekannter eine - allerdings einsatzfähige - Handgranate abgelegt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und bittet um Zeugen.