Frühlingsmode shoppen bei Frankfurt Secret Primavera

Im Massif Central und im Massif Arts findet zum vierten Mal das Fashion-Event „Frankfurt Secret“ statt. Die Frühlingsausgabe hat Vintage Möbel, Lifestyle und Kulinarik im Angebot.

Frankfurt Secret Primavera im Massif Central und Massif Arts

Joeckel: „Frankfurt Secret hat sich als feste Messe etabliert“

Frankfurt Secret Primavera

Freitag, der 28. März, bis Sonntag, der 30. März

Massif Central (Bethmannstraße 7-9)

Massif Arts (Eschersheimer Landstraße 28)

Knapp drei Monate ist es erst her, dass sich das Massif Arts in der Eschersheimer Landstraße in „Frankfurts schönstes Kaufhaus für Vintage-Mode“ verwandelt hat. Nun steht bereits die nächste Ausgabe des Fashion-Events „Frankfurt Secret“ an – diesmal mit dem Zusatz „Primavera“: Pünktlich zum Frühlingsanfang bekommen Modebegeisterte vom 28. bis zum 30. März Einblicke in auslaufende Kollektionen, rare Stock-Materialien und hochwertige Fashion-Pieces. Unter dem Motto „International Stars meet local Heroes“ werden sowohl das Massif Arts als auch das Massif Central im Bethmannhof bespielt.Im Massif Central liegt der Fokus bei der Frankfurt Secret Primavera auf Fashion, Lifestyle und Schmuck. Dort präsentieren sich Unternehmen sowie Designerinnen und Designer. Los geht es am Freitag, den 28. März, mit Late Night Shopping von 18 Uhr bis um Mitternacht. Außerdem steht die Retailer-Party des Concept-Stores Vogel Strauss an. Am Samstag, den 29. März, und am Sonntag, den 30. März, kann von 10 bis 20 Uhr geshoppt werden. Am Samstag gibt es zusätzlich eine Austern- und Champagner-Bar, am Sonntag findet ein Fashion-Brunch statt.Im Massif Arts hingegen dreht sich wie gewohnt alles um Vintage Möbel, Industrial Style und Living. Am Freitag ist die Location von 14 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag und am Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr.„Frankfurt Secret hat sich durch die ersten drei Veranstaltungen nicht nur in der Region, sondern auch international als feste Messe etabliert und wächst stetig. Besonders mit der vergangenen Ausgabe, die mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher sowie Aussteller aus Schweden, Frankreich, Schweiz, Niederlande, England, USA und Italien begrüßte, hat sie ihren Platz in der internationalen Modebranche festigen können“, sagt der Geschäftsführer des Massif Central, Florian Joeckel. Er und sein Team stecken bereits jetzt in den Vorbereitungen für die Herbst-Ausgabe – dann mit einem Begleitprogramm im neuen „Massif E“