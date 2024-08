ÖPNV: Einschränkungen nach den Sommerferien

Frankfurter Fahrgäste erwarten Einschränkungen im ÖPNV: Die Straßenbahnlinie 14 wird wegen Arbeiten umgeleitet, die Linien 12 und 18 weichen Gleisbauarbeiten aus. Auch U6 und U7 sind betroffen.

Frankfurt-Gallus: Umleitungen bei der Linie 14

Gleisbau Friedberger Landstraße: Linie 12 und 18 werden umgeleitet

Gleisarbeiten am Industriehof: Einschränkungen bei U6 und U7

Der ÖPNV in Frankfurt steht nicht still, zumindest meistens nicht. Es wird umgebaut, erneuert und umgeleitet. Die Sommerferien sind vorbei und der öffentliche Nahverkehr wird wieder mehr genutzt. Dennoch müssen die Frankfurter mit kleineren Einschränkungen bei Straßenbahnen und U-Bahnen rechnen.Seit Montag, dem 19. August wird die Linie 14 wegen Arbeiten an der Fahrsignalanlage umgeleitet. Die Einschränkung soll noch bis zum 31. August aufrechterhalten bleiben. Die Bahnen verkehren trotzdem in beide Richtungen. Zwischen den Haltestellen Galluswarte und Rebstöcker Straße geht es über die Mainzer Landstraße. Dafür wird die Buslinie 52 als Ersatz für die Linie 14 zwischen den Haltestellen Galluswarte und Ordnungsamt verstärkt unterwegs sein.Vom Montag, den 26. August ab etwa 5 Uhr bis Samstag, den 31. August bis etwa 1.15 Uhr werden die Straßenbahnlinien 12 und 18 wegen Bauarbeiten im Gleis nicht ihren gewöhnlichen Fahrplan einhalten.Die Linie 12 fährt von der Rheinlandstraße kommend über den Börneplatz und biegt dann ab über die Alte Brücke zum Lokalbahnhof bis zur Offenbacher Stadtgrenze. In dieser Zeit wird die Linie nicht wie gewohnt zwischen dem Börneplatz und der Hugo-Junkers-Straße verkehren. Alternativ lässt sich die Linie 18 nehmen, die vom Gravensteiner-Platz über den Nibelungenplatz und Bornheim zur Hugo-Junkers-Straße fährt. Zwischen dem Nibelungenplatz und der Offenbacher Stadtgrenze wird die Linie hingegen nicht verkehren.Alternativ stehen auch ab der Konstablerwache sowie dem Nibelungenplatz SEV-Busse zur Verfügung. Ab dem Börneplatz fährt die Linie 30 über die Konstablerwache zum Nibelungenplatz. Die U4 verbindet die Konstablerwache mit Bornheim, wo ein Umstieg in die umgeleitete Linie 18 in Richtung Hugo-Junkers-Straße möglich ist.Vom Samstag, den 31. August ab 4 Uhr bis Montag, den 2. September bis circa 3 Uhr wird der Verkehr der Linie U6 nur zwischen dem Ostbahnhof und der Bockenheimer Warte verkehren. Die Stationen bis zur Heerstraße fallen in dieser Zeit aus. Dafür wird aber ein Schienenersatzverkehr in Form von Bussen zwischen der Bockenheimer Warte und Heerstraße eingerichtet.Während der Arbeiten am Gleis werden die Bahnen an der Bockenheimer Warte zum Teil vom gegenüberliegenden Gleis abfahren. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) und die städtische Nahverkehrsgesellschaft Traffiq bitten darum, die Fahrgastinformationen zu beachten.Auch die U7 wird einen eingeschränkten Fahrplan in dieser Zeit erhalten und nur zwischen Enkheim und der Bockenheimer Warte fahren. Fahrgästen, die in Richtung Hausen wollen, wird empfohlen, am Industriehof auf die Metrobuslinien M72 oder M73 in Richtung Nordwestzentrum umzusteigen. Ebenfalls möglich wäre auch die Weiterfahrt mit der S-Bahn in Richtung Westbahnhof, wo direkt auf die M73 umgestiegen werden kann.