Wohnungsbrand im Frankfurter Gutleutviertel

Am Montagmorgen brannte eine Wohnung im Gutleutviertel. Zwei Personen wurden schwer verletzt und in die Frankfurter Krankenhäuser gebracht. Mehr als 70 Einsatzkräfte waren vor Ort im Dienst.

Am Montagmorgen, gegen 8.00 Uhr, gingen zahlreiche Notrufe und Meldungen in die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main ein. Der Grund war ein Wohnungsbrand in der Schönestraße im Frankfurter Gutleutviertel . Auf Grund der Anzahl an Notrufen rückte die Betriebsfeuerwehr mit dem Codewort „F3-Y – Feuer mit Menschenleben in Gefahr“ aus. Beim unmittelbaren Eintreffen der Feuerwehr stand ein Apartmentzimmer im 2. Obergeschoss "im Vollbrand", wie die Feuerwehr mitteilte. Es kam zu einer starken Flammen und Rauchausbreitung, weswegen das Feuer drohte, auf das dritte Obergeschoss überzugreifen.Drei Personen machten sich am Fenster bemerkbar und mussten mittels einer Drehleiter gerettet werden. In Summe wurden 19 Personen von der Feuerwehr evakuiert, wovon sich 13 Personen eigenständig in Sicherheit bringen konnten. Zwei Schwerverletzte mussten in Frankfurter Krankenhäuser gebracht werden. Nach 30 minütiger intensiver Brandbekämpfung konnte die Feuerwehr „Feuer aus“ melden. Vor Ort waren mehr 70 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Das betroffene Wohnhaus ist stark beschädigt und verraucht. Die Brandursache und Schadensermittlung liegen in den Händen der Kriminalpolizei.