EM in Frankfurt: Fan Zone für 30 000 und Big-Screen auf dem Main

Frankfurt ist Austragungsort der Fußball-EM 2024. Was ist alles jenseits des Turniers geplant? Bis zu 30 000 Fußballfans werden in der Mainmetropole erwartet.

Fußball-EM 2024 in Frankfurt: Vier Gruppenspiele und eine Achtelfinalpartie am Main



Sicherheit während der EM in Frankfurt

Vom 14. Juni bis zum 14. Juli kommen Europas beste Fußballer zur EM nach Deutschland; auch Frankfurt ist als Austragungsort Teil des Turniers. Unter dem Motto „United by football. Vereint im Herzen Europas“ will die Mainmetropole an das sogenannte „Sommermärchen“ von 2006 anknüpfen. Gespielt werden am Main insgesamt vier Gruppenspiele vom 17. bis 26. Juni. Hinzu kommt eine Achtelfinalpartie am Montag, 1. Juli.„Die Sportstadt Frankfurt freut sich schon jetzt, die Nationalmannschaften und deren Fans aus Belgien, Dänemark, England, der Slowakei, aus Rumänien und der Schweiz begrüßen und beherbergen zu dürfen“, sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) während einer Pressekonferenz am Dienstag, 5. März, anlässlich der Marke von 100 Tagen bis zum Turnierbeginn.Im Frankfurter Stadtwald sind die Vorbereitungen auf die fünf EM-Spiele in vollem Gang. Im Waldstadion, das in EM-Zeiten „Arena Frankfurt“ genannt wird, wurden dauerhaft für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sowie deren Begleitpersonen neue Plätze errichtet, zudem sei in Sicherheit und Besucherkomfort investiert worden. Doch nicht nur im Stadion, in ganz Frankfurt soll echtes „Fußball-Feeling“ erlebbar sein, etwa auf der 1,4 Kilometer langen Fan Zone am nördlichen Mainufer.Dort sollen bis zu 30 000 Menschen Platz finden, wobei die Fan Zone während der EM auch an spielfreien Tagen geöffnet sein wird. Zwischen Friedensbrücke und Eisernem Steg können Fußballfans auf insgesamt zehn LED-Screens, die teils auf Güterwaggons installiert sind, alle 51 EM-Spiele schauen. Besonders spektakulär: der schwimmende Big-Screen, mit einer Gesamtfläche von 144 Quadratmetern (720 Zoll), der auf Höhe der Friedensbrücke in Ufernähe verankert sein wird. Der Big-Screen kam bereits bei der WM 2006 zum Einsatz.Für die EM in Frankfurt wurde ein Host City Coordination Center (HCCC) eingerichtet, um auf „jegliche Vorkommnisse schnell und effektiv reagieren zu können“, wie es vonseiten der Stadt heißt. Am Roßmarkt und am Opernplatz werde es für die fünf Spieltage einen Fan Meeting Point geben, „an dem sich die Fans der jeweiligen Mannschaften auf das kommende Spiel einstimmen können“. Zudem ist an der Hauptwache über den gesamten Turnierzeitraum eine Fan-Botschaft geplant, in der Informationen rund um das Turnier abrufbar sind.