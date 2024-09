Löwen Frankfurt sind zurück auf dem Eis

Die Löwen Frankfurt starten am 20. September in die neue Saison und haben einige Highlights im Gepäck. Die erste Partie in der Eissporthalle geht gegen die Ice Tigers aus Nürnberg.

Highlight der neuen Saison: DEL Winter Game gegen Adler Mannheim

Am 20. September ist die Ruhe in der Frankfurter Eissporthalle endlich vorbei. Die Löwen sind zurück auf dem Eis und starten gegen die Nürnberg Ice Tigers in ihre neue Saison. 52 Spiele und eine potenzielle Play-off-Runde liegen vor ihnen und alles ist möglich.„Unser Ziel ist, dass wir besser sein wollen als letzte Saison und wir wollen um die Top-Ten spielen“, sagt der neue Sportdirektor Daniel Heinrizi. Bereits vor 15 Jahren war er Trainer bei den Löwen und ist nach verschiedenen Stationen bei anderen Vereinen, unter anderem den Ravensburg Towerstars, seit Mai zurück in Frankfurt.„Wir haben mit mir ein neues Management, wir haben einen neuen Trainerstab und neun neue Spieler. Wir haben einige Stellschrauben gedreht und möchten nun unsere eigene Handschrift mit reinbringen“, betont er mit Blick auf die kommende Saison. Highlight wird vor allem das DEL Winter Game am 4. Januar 2025 gegen die Adler Mannheim sein.Zum ersten Mal verlegen die Löwen dann ihre Heimstätte ins Waldstadion. „Das ist vielleicht etwas, was man nur einmal in seiner Karriere hat“, sagt Heinrizi. Verletzungen oder Phasen, in denen es nicht rund laufe, können immer auftreten und seine Herausforderungen für die kommende Saison. Wichtig sei es aber, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. „Wir müssen bei allen 52 Spielen arbeiten“, sagt er. Am meisten freue er sich aber schon jetzt auf die tolle Stimmung in der Eissporthalle.